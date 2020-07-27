Hünnap nedir? Hünnapın faydaları nelerdir?

Sert çekirdekli, iri zeytin formunda olan hünnap ülkemizde insanlar tarafından çok bilinmese de insan sağlığı için önemli bir yere sahip. Çinde pek çok kişi tarafından alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan bu meyve sonbahar aylarında daha kolay bulunuyor.





HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI

- İçeriğindeki pektin maddesi sayesinde solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Antioksidan özelliği sayesinde karaciğeri toksinlerden arındırarak cilt problemlerine yakalanma riskini azaltır.

- Potasyum bakımından zengin olan hünnap düzenli tüketildiğinde vücudun potasyum ihtiyacının %70'ini karşılar.

- Düşük kalori miktarına sahip olan meyveler kategorisinde yer alan hünnap tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.

- İçerisinde bol miktarda fosfor bulunduran hünnap aynı zamanda kemik ve diş sağlığına da iyi geldiği bilinir.

- C vitamini barındırmasından dolayı kanser hastalıklarından koruyu etkisi de bulunur.

ARŞİV: GÜNDE KAÇ PORSİYON MEYVE KİLO ALDIRMAZ?