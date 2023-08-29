Avustralya'da bir kadının beyninden 8 santimetrelik canlı solucan çıkarıldı

Ameliyat esnasında doktorlar, kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde canlı solucan çıkardı.



İncelenmesi için laboratuvara gönderilen solucanın genelde pitonlarda görülen bir parazit olduğu belirlendi.



Çalışmada, söz konusu parazitin insanlarda görüldüğüne dair daha önce bir rapor olmadığı kaydedildi.



Hastanın evinin yakınlarındaki bir göl olduğu ve gölün çevresinde parazitin yaşadığı piton türünün bulunduğu bilgisi verildi.



Kadının, göl çevresindeki otlara dokunması ya da çevreden topladığı bitkileri yemeklerde kullanması sonucu, yılanın boşaltım yoluyla attığı parazitin yumurtasını vücuduna aldığı düşünülüyor.