Küresel ısınma 46 bin yıldır uyuyan solucanları uyandırdı

Bu solucan türü kayıtlara ilk kez geçti.



Solucanlar için özel bir kap hazırlandı. Burada birkaç hafta geçirdiler. Daha sonra beslenerek, canlandırıldılar.



Onların üremeleri de sağlandı. Ancak solucanlar yumurtladıktan birkaç ay sonra öldü.