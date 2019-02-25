Zonguldak'ın Danışmentli köyünde yaşayan Akalın ailesinin çocukları Eren Akalın, Ereğli Devlet Hastanesi'nde bademcik ameliyatı oldu.
1 saat süren ameliyatın ardından odasına alınan Eren, ertesi gün taburcu edildi. Ancak o gece evde fenalaştı.
Ameliyat edildiği hastaneye götürülen çocuk yaşamını yitirdi.
Oğullarının ölümünde ihmal olduğunu savunan aile, hem hastaneden hem de sorumlu doktorlardan şikayetçi oldu.
Çocuğun ölümünü şüpheli bulan savcılık otopsi yapılmasına karar verdi. Kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.
“Bademcik ameliyatında ihmal öldürdü” iddiası
NTV HaberSağlık
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bademcik ameliyatı olan 5 yaşındakı çocuk taburcu olduktan sonra yaşamını yitirdi. Ameliyattan bir gün sonra hayatını kaybeden çocuğun ölümü şüpheli bulundu. Aile ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Zonguldak'ın Danışmentli köyünde yaşayan Akalın ailesinin çocukları Eren Akalın, Ereğli Devlet Hastanesi'nde bademcik ameliyatı oldu.