Özellikle ağaçlara, çim ve yabani ot polenlerine karşı gelişen alerjik yakınmalar bahar alerjisi olarak nitelendiriliyor. Aralık ayı sonundan (servi ağacı gibi) ağustos sonuna kadar (çim poleni gibi) polen dönemi başladığını belirten İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, ancak mart sonu ile haziran ayı arasında kalan zamanın, havadaki polenin en yoğun olduğu dönem olduğunu söylüyor.



Bu aylarda polenlere duyarlılığı olan çocuk ve yetişkinlerde; hapşırık, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, kızarma ve sulanma, boğaz, ağız, burun ve kulaklarda kaşıntı, koku alamama, şakak ve alında ağrı, yorgunluk, polenin temas ettiği açık vücut bölgelerinde kurdeşen (ürtiker) şeklinde döküntüler görülebildiğini aktaran Dr. Sözmen, astım hastalarında ise bahar döneminde; göğüste sıkışma, nefes darlığı, hışıltı ve öksürük belirtilerinin ortaya çıkabildiğini belirtiyor.



Bahar döneminde bu yakınmaları olan hastaların, tedavi için hekime başvurmaları gerektiğini söyleyen Sözmen, “Bu kişilere duyarlı oldukları polen belirlenmesi durumunda, erişkin ve çocuk alerji hekimleri tarafından gerekliyse alerji aşısı olarak bilinen “immunoterapi” önerilebilir” diyor ve bahar alerjisinden korunmada etkili olabilecek önerilerini şöyle sıralıyor:



BAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMA ÖNERİLERİ!



- “Polenlerin burun içine girmesini engelleyen jelleri burnun etrafına sürerek kullanabilirsiniz.

- Göz çevresini tamamen saran bir güneş gözlüğü tercih ederek, gözlerinizin polenle temasını azaltın.

- Dışarıdan eve geldiğinizde kendinizin ve çocuğunuzun kıyafetlerini değiştirip, duş alın.

- Mümkün olduğunca kapalı alanda bulunun.

- Evinizin pencerelerini özellikle sabah saatlerinde kapalı tutmaya özen gösterin.

- Arabanızda polen filtresi kullanın.

- Evde HEPA filtreli elektrik süpürgesi tercih edip, temizliği onun ile yapılabilirsiniz.



ALERJİSİ OLANLAR BUNLARI SAKIN YAPMASIN!



- Çimlerde yürümek veya çim biçmek gibi faaliyetlerden uzak durun.

- Dışarıda çok fazla vakit geçirmeyin.

- Ev içerisinde taze çiçek bulundurmayın.

- Sigara içmeyin ya da sigara içilen ortamda bulunmayın.

- Kıyafetlerinizi dışarıda kurutmayın. Çünkü açık havada polenler kıyafetlerinize yapışabilir.

- Evde polenlere duyarlılığı olan çocuk veya yetişkin bir birey var ise; polenleri dışarıdan ev içerisine taşıyabileceği için evinize hayvanların girmesine izin vermeyin.”



VİDEO: BAHAR ALERJİSİ NEDEN OLUR, KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?