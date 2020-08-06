Bakan Koca'dan 'hastane kapasitesi' iddialarına yanıt

ntv.com.tr 06.08.2020 - 10:18 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 10:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane kapasitelerine yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından iddiaları yalanlayan Koca şunları kaydetti:
"Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."
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