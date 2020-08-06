Bakan Koca'dan 'hastane kapasitesi' iddialarına yanıt

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca, "Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır" açıklaması yaptı.

ntv.com.tr 06.08.2020 - 10:18 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 10:33

Bakan Koca'dan 'hastane kapasitesi' iddialarına yanıt

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane kapasitelerine yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından iddiaları yalanlayan Koca şunları kaydetti:

"Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

VİDEO: OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...