Bakan Koca'dan İstanbul'da Corona virüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya yeni tip Corona virüs (Covid-19) tanısı konulmadığını belirtti.



Hastanın tanısının Human Corona virüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Corona virüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.