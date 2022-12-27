Balgam neden olur? Balgam nasıl atılır? Akciğerde balgam birikmesi belirtileri nelerdir?

BALGAM NEDİR?



Alt solunum yollarında üretilen mukuslu maddeye balgam adı verilmektedir. Ancak bu tükürük değil, tamamen akciğerlerde üretilen bir mukustur. Rengi berrak, sarı, yeşil ve beyaz balgam olmak üzere farklı renklerde olabilir. Bununla birlikte ciddi olan akciğer hastalıklarında kanlı balgam da görülebilmektedir. Mukusun türü altta yatan hastalığa göre değişmektedir.

Akciğerlerde üretilen mukus genellikle öksürükle dışarı atılabilmektedir. Mideden gelen salgılar, geniz akıntısı ve sinüs akıntısı balgam olarak görülmez. Ancak bu salgılar yüksek seviyede salgılandı taktirde solunum yollarını tıkayıcı bir etki gösterebilmektedir.

AKCİĞERDE BALGAM BİRİKMESİ BELİRTİLERİ



Mukus, solunum yolunu kaplayan hücrelerden salgılanan salgılardan, sigara ve havada bulunan zararlı maddelerden, (katran gibi), beyaz kan hücrelerinden ve diğer bağışıklık hücrelerinden oluşmaktadır. Akciğerlerde fazla miktarda mukus biriktiğinde şu belirtileri görmek mümkündür:



- Balgamlı öksürük,

- Hırıltılı solunum,

- Köpüklü balgam,

- Yutkunurken boğazda balgam hissi,

- Öksürmeden kaynaklanan boğaz tahrişi,

- Göğüs ağrısı,

- Nefes darlığı.

BALGAM NASIL ATILIR?



Medikal tedavi gerektiren durumlarda genellikle balgam söktürücü ilaçlar verilmektedir. Bunlar çoğunlukla sıvı formda ilaçlardır. Bunun yanında balgam atmak için bol su tüketimi, buhar banyosu, ılık içecekler içmek ve solunan havanın nemli tutulması büyük ölçüde fayda sağlamaktadır.

BALGAM DOĞAL YOLLA NASIL ATILIR? İLAÇ KULLANMADAN BALGAM NASIL SÖKÜLÜR?



Aşağıdaki sıralanan evde uygulanabilecek önerileri dikkate almak balgamın daha kolay atılabilmesi için yardımcı olabilir.



- Havayı nemli tutmak

Kuru hava, burnu ve boğazı tahriş ederek daha fazla balgam oluşmasına neden olur. Evin havasını nemli tutmak daha kaliteli bir uykuyu sağlar, burnu temiz tutar ve boğaz ağrısını önlemeye yardımcı olur.



- Bol sıvı tüketmek

Bol sıvı tüketimi katılaşan balgamın yumuşayıp daha kolay atılmasına yardımcı olabilir.



- Sigaradan ve sigara dumanından kaçınmak

Sigara kullanmak ve/veya sigara dumanına maruz kalmak vücudun daha fazla balgam ve mukus üretmesine neden olur.



- Alerjileri kontrol altında tutmak

Mevsimsel alerjiler burun ve geniz akıntısına veya tıkanmasına, ayrıca aşırı balgam oluşumuna yol açabilir.



- Gıda reaksiyonlarının kaydı tutulmalı

Bazı yiyecekler, mevsimsel alerjilere benzer reaksiyonlar göstererek burun akmasına ve boğazın kaşınmasına neden olarak aşırı mukusa neden olabilirler. Balgam artışını tetikleyen yiyeceklerin not edilerek, bunların tüketilmesi azaltılmalıdır.



- Sıcak suyla duş almak

Buharlı bir banyoda geçirilen zaman, burun ve boğazdaki mukusun gevşemesine ve temizlenmesine yardımcı olacaktır.



- Zencefil tüketimi

Zencefil, doğal bir dekonjestan ve antihistaminik olarak kullanılabilir. Zencefilin antiviral ve antibakteriyel özellikleri, fazla mukusu kurutarak ve birikiminin giderilmesini teşvik ederek göğüsteki tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Günde birkaç kez zencefil çayı içmek balgamın azaltılmasına yardımcı olabilir.