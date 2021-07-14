Bayramda yola çıkacaklara 'yol hipnozu' uyarısı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Boz, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak sürücüleri uyararak, beynin gözler açıkken girdiği trans hali olan ‘yol hipnozu’ ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Boz, bu durumda sürücülerin farkında olmadan aracı kullanmaya devam ettiklerini ancak zihnin başka bir yerde ya da gözü açık bir şekilde uyuduğunu dile getirdi.

Bayramda insanların genel olarak gece yola çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen Boz, gündüz ilk gün ışıkları ile birlikte de yorgunlukla kazaların meydana geldiğini kaydetti.



GÖZÜ AÇIK BİR ŞEKİLDE UYUYORLAR



Yaklaşan 9 günlük bayram tatili öncesi sürücülerin 4 ile 9 saatlik yolcuklar yaptıklarını anlatan Uzm. Dr. Mustafa Boz, şunları anlattı:

"Bu uzun yolculuklar tek şoförle birlikte ciddi sıkıntılara sebep oluyor. İnsanlar 'birden araç önüme çıktı' gibi hissediyorlar, ama aslında o öyle değil. Bu durum uyku hipnozu veya yol hipnozu dediğimiz bir durum bu. İnsanın gözü açık olabiliyor, ama o an maalesef, gözü açık bir şekilde uykuya dalmış oluyor, yorgunluktan, böylelikle karşısına araç ani şekilde çıkmış gibi hissediyor ve istemediğimiz kötü sonuçlara sebep oluyor."

YOL HİPNOZU NASIL ENGELLENİR?

Bunu engellemenin çeşitli yolları olduğuna işaret eden Boz, şöyle devam etti:

"İki-üç saatte bir şoför değişikliği yapmak, belli saatlerde mola vermek, mümkünse yola çıkmadan önce akşamına ya da gündüzünde uykusunu güzel bir şekilde alıp yola çıkmak, ya da çok da elzem olmadığı sürece yola çıkmamak. Uyku hipnozunda insan o anda kendisi uyumadığını düşünüyor ama aslında gözü açık bir şekilde uyuyor. Birden de ya ışıkla birlikte fark ediyor ya da fark etmiyor hala uyuyor oluyor, bunun sonucunda da istemediğimiz kazalar meydana geliyor."

Boz, sürücülere molalarda kafeinli ürünleri önerdiklerini de söyleyerek, "Kahve, çay molaları verip hem sıvı ihtiyacını karşılamak hem de uyku problemini bu şekilde açmak kesinlikle vatandaşlarımız için daha sağlıklı olacaktır" dedi.