Bel tutulması nasıl geçer? Bel tutulmasına ne iyi gelir?

BEL TUTULMASININ NEDENLERİ

1. Kas Kaynaklı Bel Tutulmaları

2. Omurlar Arasındaki Disklerin Bozulması

3. Fıtıklar

4. Omurga Kayması:

5. Skolyoz

6. Romatizma

7. Kemik Erimesi

8. Gebelik ve Şişmanlık

9. Ağır Kaldırma.

BEL TUTULMASI NASIL GEÇER?



Bel tutulması fiziksel hareketleri çok kısıtlayan bir durumdur. Bu rahatsızlık için çok çeşitli tedavi yöntemleri söz konusudur.

Özellikle bel tutulması için uzmanlar tarafından önerilen yöntemler ve ilaçlar kullanılmalıdır. İlk olarak doktor tarafından bir muayene yapılması gerekir. Daha sonra da bel bölgesinde rahatlatıcı etkisi olacak ve kasların daha fazla açılmasına etki edecek hap ya da merhemler sürülebilir.



Bel tutulması bazı iltihaplara bağlı olarak yaşanabilir. Bu durumda da eczacınıza danışarak bazı ilaçlar satın alabilirsiniz. Burada öncelikle doktorun önerdiği ilaçları kullanmak en doğru yöntem olacaktır. Aynı zamanda bel tutulması olduğu anda hastanın hemen dinlenmesi lazım. Yoğun fiziksel aktivitelerden de kaçınmak gerekir. Bu sayede bel bölgesinin güçlenmesi sağlanır.



Anlık uygulamalar bel tutulmasına iyi gelir. Ancak ilerleyen durumlarda bel tutulmasının geçmesi için bel kaslarının güçlendirilmesi gerekebilir. Bu durumda fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği şart olabilir. Uzmanlar tarafında önerilen teknikler ile hemen destek alınır. Bel tutulmasında çok ileri düzey bir problem varsa ameliyat da gerekebilir. Bu durumda tanı ve tedavi süreci önemlidir.



Bel tutulmasına karşı bölge soğuktan da korunmalıdır. Bel bölgesinin zorlanmaması ve sıcak tutulması ile tutulmaya bağlı şikayetler ortadan kalkar. Bel bölgesinde sık sık tutulma şikayeti olan hastalar hemen bir uzmana başvurmalı ve bu konuda bilgi alarak yollarına devam etmelidir.