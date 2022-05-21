Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı

Belçika'da maymun çiçeği virüsünün Antwerp kentinde düzenlenen Darklands isimli "fetiş festivalinden" yayıldığı belirlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.05.2022 - 00:38

Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı

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Antwerp Tropik Enstitüsü dün sabah saatlerinde ülkede ilk vakayı duyurmuş, kısa süre içinde ilk hastayla temaslı ikinci vakanın da teyit edileceğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, daha sonra yaptığı açıklamada vaka sayısının 3'e çıktığını duyurdu.

5 Mayıs'ta Antwerp'te düzenlenen 4 günlük Darklands festivalinin organizatörleri ise virüsün etkinliğe yurt dışından katılan kişilerce taşındığını, Sağlık Bakanlığının da bunu doğruladığını açıkladı.

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü son 2 haftada Avrupa'da 8 ülkeye yayıldı.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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