Okul çocuklarının her sabah anne-baba ile yapacakları kahvaltının sağlıklı beslenmede ilk adım olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, bu öğünün hem yetişkinler hem de çocukların yeterli ve dengeli beslenebilmesi için atlanmaması gerektiğini, özellikle çocuğun okul başarısı için önemli olduğunu vurguladı.



Prof. Dr. Elmacıoğlu çocukların beslenme çantalarında sağlıklı ve dengeli bir beslenme için bulunması gerekli gıdalar hakkında önemli önerilerde bulunarak, "Sebze ve meyvenin beslenme çantasının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Fındık veya ceviz bulunması da çocuğun beslenmesini enerji, protein ve mineraller açısından destekler"dedi.



"SÜT AMBALAJLI OLMALI"



Dengeli ve yeterli beslenmenin okul saatlerinde de devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Uzman, beslenme çantasına büyük görev düştüğünü, dört temel besin grubunu oluşturan süt ve ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze ve meyve ile ekmek ve tahılların beslenme çantasında olması gerektiğini söyledi. Beslenme çantasındaki sütün ambalajlı olmasının önemine değinen Elmacıoğlu, "Okul sütü dağıtımının olmadığı günlerde beslenme çantalarına ambalajlı ayran ya da yoğurt konabilir ya da çocuklar bu ürünleri okul kantinlerinden rahatlıkla temin edebilir. Bunun yanı sıra çocuğun günlük süt ihtiyacını karşılayacak dondurma da sağlıklı bir seçenek" diye konuştu.



“BESLENME ÇANTASINA AÇIKTA SATILAN YİYECEK KOYULMAMALI”



Sebze ve meyvenin beslenme çantasının olmazsa olmazları arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Ancak iyi yıkanmaları koşuluyla. Yoksa rahatsızlıklara davetiye çıkarabilirsiniz. Meyve, sebze konulamadığı günlerde ise yine çocuklar, okul kantinlerinden alabilecekleri meyve ve sebze sularını gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bunların yanında beslenme çantasında fındık veya ceviz bulunması da çocuğun beslenmesini enerji, protein ve mineraller açısından destekler. Beslenme çantasına dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler kesinlikle konmamalı, ambalajlı gıdaların ise ambalajları yırtık veya yıpranmış olmamalı ve son kullanım tarihine dikkat edilmeli" önerisinde bulundu.

“SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÇOCUKLARIN KEMİK GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ”



Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ASÜD Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu da yaptığı açıklamada süt ve süt ürünlerinin özellikle okul çağındaki çocuklar için önemine vurgu yaparak velilere çocuklara her gün süt içirmeleri tavsiyesinde bulundu. Kemik gelişiminin sürmekte olduğu okul çağında süt ve süt ürünlerinin kalsiyum kaynağı olarak öne çıktığını belirten Sakkaoğlu, bu yaşlarda oluşan sağlam bir kemik yapısının gelecekte yaşlılıkla birlikte gelebilecek problemleri öteleyeceğini ifade etti.



Sakkaoğlu, "Son dönemde moda olan sokak sütlerinin yeterli denetimi sağlanamadığı, kaynağı bilinmeyen sütleri zehirli koruyucu maddelerden, şarbon mikrobuna kadar insan sağlığı için zararlı her türlü riski barındırabilir.Ülkemizin geleceği olan çocukların sağlıklı ve güvenilir şekilde beslenerek büyümesi için korunaklı ambalajlar içerisinde satılan süt ve süt ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor" diye konuştu.



Fotoğraflar: Getty Images Turkey

