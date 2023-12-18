Bilim insanları açıkladı: "Beyin ölümü" gerçekleşmeden tespit edilip engellenebilecek

ÖLÜM DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KADAR BASİT DEĞİL

Bilincimizin tamamen kaybedildiği, geri dönüşü olmayan nokta hala bilinmiyor ama "ölüm dalgasının" nasıl ve nerede ortaya çıktığı tespit edilebiliyor. Araştırmacılar bu tespitin doktorların ciddi bir yaralanma durumunda beyin hasarını önlemek için daha iyi ilaçlar veya tedavi yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.



Ölüm anında nöronlar kapandıkça beyinde güçlü bir elektrik dalgası yayılıyor. "Anoksik depolarizasyon" adı verilen bu elektrik dalgası; nöronların ölümüne işaret ediyor.



Araştırma sorumlularından Antoine Carton-Leclercq nöronların ölümü hakkında, "Bir kuğu şarkısı gibi, tüm beyin aktivitesinin durmasına doğru geçişin gerçek işaretidir." ifadelerini kullandı.



Leclercq, "Kişiyi belirli bir zaman aralığında hayata döndürmeyi başarırsak, anoksik depolarizasyonun etkilerini tersine çevirmenin mümkün olduğunu zaten biliyorduk." dedi. Buna göre araştırmanın asıl odaklandığı nokta, beyin fonksiyonunu mümkün olduğu kadar korumak için ölüm dalgasının beynin hangi bölgelerinde en fazla hasarı verebileceğini anlamak.