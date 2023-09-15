Alzheimerın sırrı çözülüyor mu? Beyin hücrelerinin nasıl öldüğü keşfedilmiş olabilir

Alzheimer hastalarının beyin hücrelerinin ölmesinin sebebi beyinde gelişen normal olmayan "amiloid" ve "tau" adlı proteinler olabilir.



Peki bu proteinler beyin hücrelerinin ölümüne nasıl sebep oluyor?



Çalışmaya göre alzheimer hastalarında beyin hücreleri olan nöronları arasında anormal bir "amiloid" gelişimi oluşuyor.



Nöronlar arasındaki bu amiloid gelişimi beyinde iltihaba neden oluyor ve bu iltihaplanma sonucu nöronların iç kimyalarında değişim meydana geliyor.



Tau proteini görülüyor ve beyin hücreleri MEG3 adlı özel bir molekül üretmeye başlıyor. Bu da nekroptozu yani beyin hücrelerinin ölümünü tetikliyor.



Covid-19'dan Alzheimer'a: Hastalıkları 10 dakikada tespit edebilen parmak kan testi geliştirildi Haberi Görüntüle Araştırmacılar MEG3 adlı molekülü bloke ettiklerinde beyin hücrelerinin ölmediğini gördü.



Uzmanlar "MEG3 molekülünün blokesiyle hücre ölümlerinin durması geliştirilecek yeni alzheimer ilaçları için milat olabilir." diyor ancak bu ilaçların çıkmasının yıllar alacağı belirtiliyor.



İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü'nden Profesör Bart de Strooper,, "Bugüne kadar alzheimer hastalarının beyin nöronlarının neden öldüğüne dair bir ipucuna ilk kez ulaştık. Bu mekanizma ilk kez bir bilimsel çalışmada ortaya konuldu." diyerek çalışmanın önemine dikkat çekti.



İngilizi Nörobilim Birliği Başkanı Profesör Tara Spires Jones çalışmanın, alzheimer araştırmalarında temel boşluklardan birini doldurduğunu söyledi.



Son dönemde beyindeki amiloidlere karşı geliştirilen alzheimer ilaçlarıyla, beyin hücrelerine verilen hasarın yavaşlatılması sağlanmıştı.



2020 verilerine göre dünyada 55 milyondan fazla kişi alzheimer hastası.



Bu sayının 2030'da 139 milyona kadar yükseleceği tahmin ediliyor.