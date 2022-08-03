Bilim insanları: Kemik erimesini önlemek için Jarlsberg peyniri yiyin

İngiliz araştırmacılar Jarlsberg peynirinin kemik sağlığını iyileştirdiği kanıtlanan K2 vitamini açısından zengin olduğunu açıkladı. BMJ Nutrition Prevention & Health dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları, bu peyniri günlük olarak tüketmenin kemik büyümesi ve yenilenmesi için faydalı olabileceğini gösterdi.



Çalışmaya katılanların yarısına, K2 vitamini açısından zayıf olan küflü bir Fransız peyniri çeşiti Camembert verilirken, diğer yarısına Jarlsberg peyniri verildi. Çalışmanın yazarları, Jarlsberg tüketimiyle birlikte kemik büyümesi belirtilerinin arttığını, Camembert grubunda ise hafifçe düştüğünü söyledi.



Araştırmacılar, Jarlsperg peynirinin günlük tüketiminin kemik sağlığını iyileştirdiğini açıkladıç.

"KALSİYUM VE D VİTAMİNİNİN YANI SIRA K2 VİTAMİNİNE DE ÖNEM VERİLMELİ"

İngiltere’deki NNEdPro Cambridge Küresel Beslenme ve Sağlık Merkezi’nden Prof. Dr. Sumantra Ray, "Bu çalışma, kalsiyum ve D vitamininin kemik sağlığı için son derece önemli olduğu bilinmesine rağmen, K2 vitamini gibi belki de çok iyi bilinmeyen başka önemli faktörlerin de rol oynadığını gösteriyor" dedi.



Diğer taraftan, çalışmaya dahil olmayan uzmanlar bulgular hakkında bazı şüphelerin olduğunu bildirdi.



King's College London'da fahri beslenme ve diyetetik profesörü Tom Sanders, “Bildirilen etkilerin Jarlsberg peynirine özgü olması muhtemel değildir. Diğer sert, uzun süre fermente edilmiş peynirlerde benzer faydalar gözlenebilir” dedi.



Jarlsberg peynirinin K2 vitamini açısından zengin olduğu beliritildi.

British Nutrition Foundation'da beslenme bilimcisi olan Dr. Simon Steenson ise "Jarlsberg peynirini kemik sağlığı için faydalı bir gıda olarak önermek, diğer beslenme önerileriyle dengelenmelidir” diye konuştu.



Öte yandan, dünyada çoğunluğu kadınlardan oluşan on milyonlarca insanın osteoporoza sahip olduğuna inanılıyor. Bu durum ise yılda yüzbinlerce kemik kırılma vakasına neden oluyor.



Uzmanlar, kemik sağlığının yeterli kalsiyum ve D vitamini ile lahana gibi koyu yeşil sebzelerde de bulunan K vitamini tüketimine bağlı olduğunu söylüyor.