BioNTech Covid-19 aşısının 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu

BioNTech ve Pfizer, birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında da kullanılabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuruda bulundu. Şirket, daha önce12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışma da aşının yüzde 100 etkinlik gösterdiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı 30.04.2021 - 15:37

BioNTech Covid-19 aşısının 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu

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Alman aşı üreticisi BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'in geliştirdikleri yeni tip corona virüs aşısının 12 ila 15 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurduğu bildirildi.

BioNTech şirketinden yapılan açıklamada, 12-15 yaş grubu çocuklar için EMA'ya müracaat edildiği, Ajansın onay vermesi durumunda 27 AB ülkesinde aşının bu yaş grubunda uygulanmaya başlayabileceği ifade edildi.

Açıklamada halihazırda "Acil Kullanım İzni" için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Şirket kısa süre önce ABD'de 12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışmanın yüzde 100 etkinlik gösterdiğini duyurmuştu.

Açıklamada yan etkilerin 16-25 yaş grubundakilere denk geleceği belirtildi.

EMA'nın onay vermesi halinde, haziran ortasında 27 AB ülkesinde 12-15 yaş grubundaki çocuklara aşı yapılabilmesinin planlandığı aktarıldı.

EMA BİLİMSEL DEĞERLENDİRMELERİ BEKLİYOR

AB yetkilileri de BioNTech-Pfizer aşısının çocuklara da uygulanması için bilimsel değerlendirmelerin ve çalışmaların sonucunu beklediklerini aktardı.

AB ülkeleri için BioNTech-Pfizer aşısından 1,8 milyar doz daha satın almak üzere müzakereler yürüttüklerini hatırlatan AB Komisyonu sözcülerinden Eric Mamer, bu sayede EMA'dan onay çıkması halinde çocukları da aşılamak için yeterli doza sahip olacaklarını söyledi.

Mamer, AB Komisyonunun birlik sınırları içindeki çocuk nüfusunu aşılamada hesaba katmadığına yönelik eleştirileri reddetti.

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