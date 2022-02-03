Bipolar hastalığının belirtileri nedir, tedavisi nasıl yapılır? (Bipolar bozukluğu nedir?)

Manik depresif bozukluk, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi strese bağlı birçok rahatsızlık en çok şikayet edilen psikolojik hastalıkların başında geliyor. Bipolar bozukluk belli bir düzeni olmayan ve sürekli tekrar eden depresif ya da manik seyirlerde ilerleyen ve kronik olarak tekrarlayan bir duygudurum bozukluğu olarak tanımlanır. Peki ya bipolar bozukluğun belirtileri neler, bipolar hastalığının tedavisi mümkün mü?

Haberler 03.02.2022 - 15:25

Bipolar hastalığının belirtileri nedir, tedavisi nasıl yapılır? (Bipolar bozukluğu nedir?)

İlişkili Haberler

Bipolar bozukluk baharda atağa geçiyor!

Bipolar bozukluk baharda atağa geçiyor!

New York'ta strese karşı meditasyon otobüsü

New York'ta strese karşı meditasyon otobüsü

İki uçlu mizaç bozukluğu olarak da bilinen önemli bir psikiyatrik bozukluk olan bipolar bozukluk genellikle 20’li yaşlarda başladığı gibi 60 yaş sonrası ileri dönemlerde de başlayabiliyor.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

İki uçlu bozukluk veya bipolar bozukluk, iki ayrı hastalık dönemleriyle karakterize edlien bir ruhsal bozukluktur. Bu hastalık dönemlerinden bir tanesinde taşkınlık (mani), diğerinde ise çökkünlük (depresyon) bulunmaktadır. Birbirlerine zıt gibi görünen bu iki hastalık dönemi yatışma ve alevlenmeler seyreder. dönemleri dışında ise hasta hemen tamamen normale döner.

HASTALIK DÖNEMLERİ VE BELİRTİLERİ


Mani veya taşkınlık dönemi duygudurumun çok yükseldiği, hastanın aşırı coşkulu olduğu dönemdir. Bu dönemde hastada:

-Abartılı önemli düşünceler veya ayağı yere basmayan projeler,

-Kendini olduğundan çok daha yüksekte hissetme, büyüklük düşünceleri,

-Kendini aşırı enerjik hissetme,

-Uyku gereksiniminde azalma, hatta uyku gereksinimini inkâr etme,

-Sonuçlarını düşünmeden heyecanlı veya eğlenceli faaliyetlere kalkışma (çok fazla para harcama, aşırı hızlı araba kullanma) gibi sonuçlarını düşünülmeyen  heyecanlı veya eğlenceli faaliyetlere kalkışma eğilimi görülebilir.

Depresyon veya çökkünlük dönemi ise yukarıda yazılan durumun tam tersidir.

Depresyonda ise hastada:

-Mutsuzluk, karamsarlık, umutsuzluk,

-Özgüvende azalma, değersizlik hissetme,

-Abartılı suçluluk veya pişmanlık duyguları,

-Eskiden zevk aldığı faaliyetlerden zevk alamama, iştahsızlık

-Uyku bozukluğu  

gibi değişiklikler ve nedeni açıklanamayan ağrılar ortaya çıkabilir.

BİPOLAR BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ NASILDIR?

Tedavi edilmediği taktirde ağır bir seyir izleyebilen bir psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluk bazı kişilerde mevsimsel bir dalgalanma gösterir. Sonbahar ve kış, depresif durumun, ilkbahar aylarıysa manik atakların gözlendiği aylardır.

Bipolar bozukluk genellikle ilaç ile tedavi edilmektedir. Doktorunuz ile sürekli iletişimde kalmak, doktorunuzun söylediklerini harfiyen uygulamanız hastalığın tedavisinde önemli bir yere sahiptir.

İlaçlar birincil tedaviyken, hastanın geçmiş devrelerin yarattığı kişisel ve sosyal zararları anlaması ve kabul etmesine yardımcı olmada ve gelecekte yaşayabilecekleriyle daha iyi başa çıkabilmesinde psikoterapi önemli bir rol oynar. Yineleyen hastalık dönemleri nedeniyle duygudurum dengeleyici ilaçların doktor kontrolünde uzun yıllar alınması gerekebilir.

Bipolar bozukluk rahatsızlığı boyunca toplum hayatına uyum sağlamak, insanlardan uzak durmamak oldukça önemlidir. Hastalığın tedavisi ilaç kullanımı ile yapılıyor olsa da psikolojik rahatsızlıklarda moralin yeri unutulmamalı, bipolar bozukluğu bulunan kişinin morali yüksek tutulmalıdır.

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...