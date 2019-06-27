4 yıl önce siroz tanısı alan ve karaciğer nakli olmasına karar verilen Ahmet Fahir Dönmez, kızı eski milli eskrimci Duygu Dönmez’in karaciğeriyle yaşama tutunmaya hazırlanırken organ bekleme listesinde kadavradan bağış çıktı. Ancak Ahmet Fahir Dönmez’e 1 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Doktorların diyalize girmesi gerektiğini söyledikleri Dönmez’in yardımına ise yine kızı Duygu yetişti.



Babasının diyalize girmesini istemeyen Duygu Dönmez, babası için bağışçı olacağını söyledi. Tetkikler sonucu değerleri uyumlu bulunan Duygu Dönmez, 4 yıl önce karaciğerini vermek istediği babasını böbreğiyle hayata bağladı. Kızının böbreğiyle yaşama tutunan Ahmet Fahir Dönmez onunla gurur duyduğunu söylerken, eskrim antrenörü Duygu Dönmez ise böbrek bağışında bulunmanın spora engel olmadığını vurguladı.



“BÖBREĞİMİ VERMEK NASİPMİŞ”



Babasının siroz olduğunu öğrendiklerinde nakil için bekleme listesine yazıldıklarını anlatan Duygu Dönmez, şunları kaydetti:



“Benim değerlerim babama karaciğer vermek için tutuyordu ama şans eseri kadavradan bağış çıkmıştı. Başarılı bir karaciğer nakli oldu. Ancak 1 ay önce bu kez böbrekleri iflas etti. Diyalize bağlanması gerekiyordu ama diyaliz çözüm değil. Karaciğer nakilli bir hasta olduğu için diyalizin ona zararları olacaktı. Böbrek bekleme listesine yazıldı. Böbrek nakli için bekleme listesinde beklemek çok zordu. Çünkü binlerce hasta bekliyordu. Babama 4 yıl önce karaciğerimi vermek için niyetlenmiştim ama böbreğimi verdim."

“SPORCU OLMAM ÇABUK TOPARLANMAMDA AVANTAJ”



Eskrim dışında fitness ile ilgilenen ve 4 yaşında Elif adında bir kızı bulunan Duygu Dönmez, babasına böbreğini verirken spor yapamayacağı konusunda bir tereddüt yaşamadığını belirterek, “Bunu doktorlarımızla konuştuğumuzda böbrek bağışında bulunmamın spor yapmama engel olmayacağını söylediler. Bir insan böbrek sorunu yaşarsa iki böbreği birden iflas ediyor. O yüzden tek ya da çift böbrekli olmak çok avantajlı ya da dezavantajlı değil. Bunu doktorlarımız çok iyi açıkladı. Dikişlerim 20 gün sonra alınacak ve 45 gün sonra spora geri dönebileceğim. Zayıf olmak, kaslı olmak bence avantaj. Daha çabuk toparlanacağım. Hiçbir sıkıntım yok şu anda" diye konuştu.

İKİ KEZ ORGAN NAKLİ OLDU



Karaciğer naklinden sonra böbrek nakli de olan Ahmet Fahir Dönmez ise “Hiç diyalize girmeden kızımdan alınan böbrekle hayata döndüm" dedi. Bir baba olarak kızının böbreğiyle yeniden hayata tutunmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Dönmez, “Kızımla gurur duydum. Çok sevindim. Ama biraz da bir baba olarak burukluk yaşadım" dedi.



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