"Böbrek Dede" çocuklara sağlıklı beslenmeyi anlatacak

Türk Böbrek Vakfı’nın kurucu başkanı Timur Erk’in karikatürize edilmesiyle hazırlanan karakter, esprili dili ve sevimli üslubu ile kitapçıklarda yer alarak ilköğretim öğrencilerine sağlıklı yaşamın temel kurallarını anlatıyor.



“Böbrek dede”nin tanıtım toplantısında konuşan Erk, “82 milyon nüfusta 3 milyon obez nüfus varsa ve bu 3 milyonunda 1.8 milyonu çocuk yaşında ise bu konuyu önemsek gerekiyordu. Üzerinden büyük emeklerimiz olan ve 3 bakanlığın ortak kararıyla yürürlüğe sokulması hedeflenen ‘okul gıdası’ çalışması, kantincilerin girişimi sonucu maalesef ertelendi, bu konudan büyük üzüntü duyuyorum. Tuz konusunda neticeye vardık, Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu 5 yıllık eylem planı ile günlük tuz tüketimi 18 gramlardan 10 grama indi. Fakat maalesef aynı başarıyı şekerde sağlayamıyoruz, şeker farklı bir boyut. Üreticiler çok daha büyük bir baskı oluşturabiliyor” dedi.



“Bir deprem dede, bir toprak dede duyardık. Okullarda gittiğim eğitimlerde beni gören öğrenciler ‘böbrek dede’ diye tezahürat yapıyorlardı” diyen TBV Başkanı Timur Erk şöyle devam etti:



“Benim katkım dışında gelişti bu süreç. Türk Böbrek Vakfı benim çocuğumdur, sizlerle birlikte 35 yıldır çok güzel işler yapıyoruz. Böbrek sağlığını korumak adına çok daha güzel işlere de imza atacağımıza inancım büyük. Ayrıca bugüne kadar 9 yıllık eğitim sürecinde çok güzel işler yaptık ve son zamanlarda yapmış olduğumuz yeni sistemde ‘eğitmenlerin eğitimi’ne başladık. Bu konuda da çok daha geniş alana yayılarak eğitimlerimize devam edeceğiz.”



Türk Böbrek Vakfı tarafından ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara armağan edilecek kitapçıklarda öğrencilerin anlayacağı dilde, böbreklerimiz ve onların korunması hakkında bilgilerden, sağlıklı beslenmeye, hareketli yaşamdan, aşırı tüketilen tuz ve şekerin zararlarına ve hijyene kadar birçok konuda görsel ve yazılı bilgilerden oluşuyor.



“Böbrek Dede”, yılların getirdiği deneyim ve bilgi birikimini, başta çocuklar olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşmak üzere tatlı – sert, gerektiğinde esprili, zorlayıcı değil teşvik edici, eleştirel, yasaklayıcı değil yönlendirici, halkın içinden, bilime değer veren, kanıta dayalı üslubu ile her zaman göreve hazır olacak.



Ayrıca, TBV Başkanı Timur Erk’in kaleminden ‘Türk Böbrek Vakfının Böbrek Sağlığını Koruma Çalışmaları’ kitabı da, özellikle son 20 yılda ivme kazanan faaliyetleri ele alıyor. Kitapta yapılan tüm hizmetler, etkinlikler, deneyimler, yazışmalar dahil, her türlü belge ve bilgi derlenerek, toplumun böbrek sağlığının korunmasının ne denli önemli olduğunu gösteren kalıcı bir kaynakça olarak oluşturuldu.



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