"Bordan cam şişe üretimi desteklenmeli"

Türkiye'de çevre kirliliğini önleme noktasında çok güzel işlerin yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Hamdi Temel, kendilerinin de naylon poşetlerin zararlarını anlatmak için çeşitli etkinliklere katılarak, bu alanda farkındalık oluşturmaya çabaladıklarını belirtti.



Pet şişelerle ilgili dünya çapında çalışmalar yaptıklarını aktaran Temel, piyasadaki 500 mililitrelik su pet şişelerinden örnekler alıp "LC-MS-TOF cihazı" yardımıyla ölçümler yaptıklarını ve bu çalışma sonucunda üç kimyasal maddeye rastladıklarını ifade etti.



Araştırma kapsamında güneş ışınlarına maruz bırakılan pet şişelerdeki kimyasal madde sayısının beşe çıktığını belirlediklerini aktaran Temel, "Yani pet şişelerle su içerken kimyasal maddeyi de vücudumuza alıyoruz. Şu an belki bir zararı görünmüyor ama bu kimyasal madde 10 yıl sonra birikme sonucu vücutta nasıl bir etki yapacak bunu kimse tahmin edemiyor." dedi.



“TÜKETİCİ CAM ŞİŞELERİ TERCİH ETMEK İSTİYOR AMA PAHALI BULUYOR”



Pet şişelerde tespit edilen kimyasal maddelerin vücuttaki bütün organlara hatta akciğerlere kadar zarar verebileceği iddiasında bulunan Temel, şöyle devam etti:



"Aslında tüketici cam şişeleri tercih etmek istiyor ama bunu pahalı buluyor. Burada devletin çözüme destek sunması lazım. Dünyanın en büyük bor rezervi Türkiye'de. Maksat halkımızın sağlığını korumaksa devletin, 'Biz 500 mililitrelik veya 1 litrelik cam şişeleri borla yapacağız ve devlet destekli olacak. Biz bunda indirim yapacağız' demesi lazım. İnsanlar kanser olmadığı zaman yüklü miktarlarda ilaç masrafı da olmayacak. Bordan cam şişe üretimine önem verilip 500 mililitrelik, 1 litrelik cam şişeler için devlet desteğinin sağlanması ve 500 mililitrelik pet şişelerin piyasadan kaldırılması gerekiyor. Böylece sağlığımız emin ellerde olacak."



Prof. Dr. Temel, pet şişelerdeki su azaldıkça çözülmenin daha fazla olduğunu ve suya daha fazla kimyasal geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Mesela damacanalarda çözülme daha az gerçekleşiyor. Dolayısıyla pet şişelerdeki sular daha kirli oluyor. Damacanalarda kullanılan, dünyaca bilinen bir kimyasal olan Bisfenol A'nın tamamen yasaklanması gerekiyor. Türkiye'de erkek çocuklarda kısırlık oranının istatistiksel olarak arttığı görülüyor. Ben bununun nedenini pet şişelere bağlıyorum. Özellikle erkek çocuklarımız dışarıda hep pet şişeden su içiyor. Bunun da önüne cam şişeyle geçilir."



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