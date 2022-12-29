Boyun ağrısı neden olur, nasıl geçer? Boyun ağrısına ne iyi gelir?

BOYUN AĞRISI NEDENLERİ



Boyun ağrısı nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:



Kas gerilmeleri: Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda çok fazla zaman geçirmek gibi aşırı kullanım, genellikle kas gerginliklerini tetikler. Yatarak kitap okumak veya dişlerinizi sıkmak gibi küçük şeyler bile boyun kaslarınızı zorlayabilir.

Eklem ve kıkırdak aşınmaları: Vücudunuzdaki diğer eklemler gibi, boyun eklemleriniz de yaşlandıkça aşınma eğilimindedir. Osteoartrit, omurlarınız (vertebra) arasındaki minderlerin (kıkırdak) bozulmasına neden olur. Vücudunuz yaşlandıkça eklem hareketini etkileyen ve ağrıya neden olan kemik mahmuzları (uzantıları) oluşturur.

Sinir sıkışması: Boynunuzda bulunan omurlardaki fıtıklaşmış diskler veya kemik mahmuzları omurilikten yayılan sinirlere baskı yapabilir.

Yaralanmalar: Araba kazalarında arkadan darbe almak, genellikle kırbaç hareketi zedelenmesi denen bir duruma neden olur. Bu durumda baş önce geriye doğru daha sonra da öne doğru hızla sarsılır ve yumuşak doku zedelenmesi yaşanır.

Hastalıklar: Romatoid artrit, menenjit veya kanser gibi bazı hastalıklar boyun ağrısına neden olabilir.

BOYUN AĞRISI TİPLERİ



Boyun ağrısı süresine göre 3 sınıfta incelenebilir:



Akut: 4 haftadan az sürer

Subakut: 4-12 hafta sürer

Kronik: 3 ya da daha fazla ay sürer.

Akut boyun ağrılarında ağrı kendiliğinden geçtiği için hastalar ağrılarının nedenini merak etmez ve yardım aramazlar. Bunun sonucunda alışkanlıklar değiştirilmediği için ağrılar tekrarlanabilir.



BOYUN AĞRISI NASIL GEÇER?



Boyun ağrınız bir darbe ya da travma sonrasında oluşmadıysa, kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır:



Dinlenme: Boyun gerginlikleri ve burkulmaların çoğunda, birkaç gün boyunca dinlenmek, kaslara ve tendonlara kendiliğinden iyileşmek için gerekli süreyi sağlar. Daha fazla ağrıya neden olan yorucu faaliyetlerden veya hareketlerden kaçınmak için dikkatli olmak önemlidir.

Buz ve/veya ısı: Buz uygulamak, şişliği ve ağrıyı azaltmak için antienflamatuar olarak kullanılabilir. Başlangıçta, boyun ağrısı için soğuk kompres kullanmak daha iyidir. Bunun nedeni soğuk uygulamaların küçük kan damarlarını geçici olarak kapatabilmesi ve şişmeyi engellemesidir. Birkaç gün sonra, alternatif olarak buz veya ısı uygulanabilir. Sürekli ısı uygulamak, şişliğin artmasına neden olabilir.

Masaj: Çoğunlukla buz veya ısı uygulandıktan sonra tercih edilmelidir. Derinlemesine bir masaj, kas gerginliği ile spazmları yatıştırır ve ağrıyı azaltır.

Duruşu düzeltmek: Kötü duruş boyun ağrısına neden oluyorsa, basit değişiklikler ağrıya çözüm olabilir. Çalışırken doğru şekilde konumlandırılmış sandalye, monitör ve klavye kullanmak, uyurken doğru uyuyuş pozisyonu almak (sırt üstü) ve boynu destekleyen yastıklar kullanmak ağrıları azaltabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Bazı aktivitelerin boyun ağrısını tetiklediği tespit edilirse, bu aktivitelerin sınırlandırılması veya önlenmesi gerekebilir. Örneğin, akıllı telefonda zaman geçirildikten sonra boyun ağrıyorsa bu faaliyet azaltılmalıdır. Ayrıca telefona bakarken boynu daha dik tutmak için telefonun göz hizasına yakın tutulması gerekir.

Reçetesiz ilaçlar: Birçok reçetesiz ağrı kesici iltihabı azaltmak veya ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engellemek için kullanılabilir.

Boyun ağrısı geçtikten sonra ufak egzersizlerle kasları kuvvetlendirip, esnemesini sağlayabilirsiniz.

BOYUN AĞRISI TEDAVİSİ



Kendi kendinize evde uyguladığınız tedaviler işe yaramadığında hekiminiz aşağıdaki tedavileri önerebilir:



Güçlü ağrı kesiciler: Sadece reçete ile alınan ağrı kesici ilaçlar ya da kas gevşetici maddeler ya da trisiklik antidepresanlar tedavi için kullanılabilir.

Fizik Tedavi: Fizyoterapist size doğru duruş ve boyun güçlendirme egzersizlerini öğretebilir ve ağrınızı hafifletmek ve tekrarı önlemek için ısı, buz, elektrik stimülasyonu ve diğer tedavileri kullanabilir.

Deri altı elektriksel sinir stimülasyonu (TENS): Cildinize ağrılı alanların yakınında bulunan elektrotlar, ağrıları giderebilecek küçük elektriksel darbeler sağlar.

Kısa süreli immobilizasyon: Boynunuzu destekleyen yumuşak bir boyunluk, boynunuzdaki yapılara baskıyı azaltarak ağrının giderilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bir seferde üç saatten fazla veya bir-iki haftadan uzun bir süre boyunca kullanılmamalıdır.

Steroid enjeksiyonları: Doktorunuz, sinir kökleri yakınında, servikal omurganın kemiklerindeki küçük faset eklemlerine veya boynunuzdaki kaslara, ağrıyı gidermek için kortikosteroid ilaçlar enjekte edebilir.

Ameliyat: Boyun ağrısı için nadiren ihtiyaç duyulan cerrahi, sinir kökünü veya omurilik sıkışmasını azaltmak için bir seçenek olabilir.