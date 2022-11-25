Boyun düzleşmesi neden olur? Boyun düzleşmesi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Omurgayı oluşturan 33 omurun yedisi boyun bölgesinde bulunur. Omurga sağlıklı bir insanda düz değil kıvrımlı bir yapıdadır. Bel ve boyun bölgesindeki omurlar hafif oyuklar, sırt ve kalça bölgesindeki omurlar ise tümsekler oluşturacak şekilde sıralanmıştır. Bu oyuklara tıp dilinde lordoz, çıkıntılara ise kifoz denir.

Örneğin, bir insanın beli olması gerekenden daha çukur olursa lordoz, sırtı ise daha çıkıntılı olursa kifoz olarak adlandırılır. Servikal lordoz boyunun normal kıvrımını ifade eden bir terimdir. Servikal lordoz düzleşmesinde bu hafif “C” şeklinde olan kıvrım düzleşir, hatta daha ileri vakalarda ters yöne doğru çıkıntı (servikal kifoz) oluşturabilir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Boyun ağrısı,



-Boyun hareketlerinde kısıtlılık,

-Boyun kaslarında güçsüzlük baş ağrısı,



-Zayıf mesane kontrolü

-Uyuşma

-Karıncalanma

-Sırt ağrısı,



-Omuzlarda yük varmış hissi gibi ağırlık hissi ve ağrı,



-Ense ağrısı,



-Eğer sinir köklerine bası olursa kollarda ağrı ve elde uyuşma en sık görülen belirtilerdir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDENLERİ NELERDİR?

Boyun düzleşmesinin en sık nedeni kötü postür yani duruş bozukluğudur. Buna bağlı olarak omurgada olması gereken fizyolojik eğrilikler kaybolup boyun düzleşmesi ortaya çıkar. Duruş bozukluğuna neden olan etkenler şunlardır;



-Özellikle kızlarda ergenlik döneminde vücudu saklama isteği

-Günümüz çocuklarında uzun süre bilgisayar ve telefon kullanımının artması

-Ağır sırt çantası kullanımı

-Çalışma hayatında ortamın ergonomik olmaması

-Masa başı çalışmanın artması

-Telefon kullanımının artması kötü postürün en sık sebepleridir.

Ayrıca omurganın gelişimi sırasında skolyoz ya da kifoz gibi omurga bozukluklarına bağlı boyun düzleşmesi meydana gelebilir. Omurgayı oluşturan omurların anatomik gelişimi sırasında şekil bozuklukları olabilir ve buna bağlı da boyun düzleşmesi oluşabilir.



Bunun yanı sıra yaşlılık nedeniyle disklerde sıvı kaybına bağlı dejenerasyon ya da osteoporozun yol açtığı kemik çökmelerine bağlı kamburluğun artması boyunda düzleşmeye neden olabilir. Fiziksel travmaya maruz kalma sonrası ya da aşırı zorlanma sonrası boyun kemiklerin etrafını saran kas, bağ doku, ligaman ve fasianın hasar görmesi sonrası da boyun düzleşmesi gerçekleşebilir.



Tüm bunların yanında kemiği tutan veya bazı organlardan kemiğe yayılan metastazlara bağlı bazı kanserler, kasları tutan muskuler distrofi, kemik yapım ve yıkımını ilgilendiren paget ve osteomalazi gibi hastalıklarda bazı omurga cerrahileri sonrasında da boyun düzleşmesi nadir de olsa görülmektedir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Boyun düzleşmesi teşhisinde doktorunuz önce tıbbi geçmişinizi alacak ve sizi fiziksel bir muayeneden geçirecektir. Ayrıca gerekli gördüğü takdirde tanısını doğrulamak için çeşitli görüntüleme tetkikleri isteyebilir. Bu testler aşağıda sıralanmıştır:



Röntgen: Özel X ışınları kullanılarak boynun kemik yapısı ve eğriliği incelenir. Bu görüntüleme tekniği sadece kemik gibi sert dokularda işe yarar. Kas ya da tendonların yapısının incelenmesi için yumuşak dokuyu görebilen tetkikler istenebilir.

Manyetik Rezonans görüntüleme: Kısaca MR denilen bu tetkikte radyo dalgaları kullanılarak yumuşak dokular dahil birçok vücut dokusu incelenebilir.

Bilgisayarlı tomografi: Farklı açılardan verilen X ışınları ile vücuttaki doku ve organların 3 boyutlu şekli oluşturulur.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Belirtilerinize yanlış bir duruş neden oluyorsa, ilaç ve kimyasalların kullanımı sadece semptomlarınızı yatıştırmada işe yarar. Boyun düzleşmesi çoğu zaman mekanik bir problemdir ve ancak vücudun doğal duruşunu eski haline getirmek, sinirler, kaslar ve diskler üzerindeki yükü azaltır.



Fizik tedavi, boyunluk ve hafif ağrı kesiciler genellikle boyun eğrisi omuriliğe basmadığı sürece tedavi için tercih edilir. Servikal lordoz düzleşmesi artık kifoza ilerleyip omuriliğe baskı yapmaya başlarsa bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir ancak bu çok nadir gözlenir ve ameliyat son seçenek olarak tercih edilir. Servikal kifoz için en sık uygulanan cerrahi spinal füzyondur.



Bağımsız bir tedavi olarak veya ameliyattan sonra verilen fizik tedavi, kasları kuvvetlendirmek için servikal lateral fleksiyon, servikal fleksiyon ve ekstansiyon veya servikal rotasyon gibi spesifik boyun egzersizlerini içerebilir. Fizyoterapist ayrıca boynun hafifçe uzadığı boyun çekişini de gerçekleştirebilir.



Evde uygulayacağınız tedavilerde doktorunuz veya fizyoterapist aşağıdakileri yapmanızı önerebilir:



Boynunuzu dinlendirmek: Dinlenme, özellikle durumunuz tekrarlayan hareketlerden veya bir meslek hastalığından kaynaklanıyorsa, ağrıyı hafifletmede ve iyileşmeyi desteklemede yardımcı olabilir. Boynunuzu zorlayan aktivitelerden kaçınmanız gerekir. Ayrıca hareketi sınırlandırmak için bir boyunluk da verilebilir, bununla beraber boyunlukların aşırı kullanımı zarara neden olacağından doktora danışmadan kullanılması önerilmez.

Boynunuzu doğru yerleştirmek: Özel bir boyun yastığı, uyurken boynunuzu doğru bir şekilde yerleştirmenize yardımcı olabilir. Rulo bir havlu veya bu amaç için hazırlanan özel boyun ruloları kullanabilirsiniz. Fizik terapistiniz ayrıca boynunuzdan yayılan kol ağrısını hafifletmek için belirli pozisyonlarda uykuya dalmanızı önerebilir.

Buz uygulamak: Soğuk kompresler veya buz torbaları ağrının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Doktorunuz veya fizyoterapistiniz muhtemelen buzu 10 veya 15 dakika boyunca kullanmanızı önerecektir. Bölgeye, soğuk uygularken ovalayarak masaj yapabilirsiniz.

Isı uygulamak: Sıcak su torbası, sıcak banyo veya duş gerilen kasların gevşemesinde faydalı olabilir. Isı, bir seferde 15 ila 20 dakika boyunca uygulandığında en iyi şekilde sonuç verir.

Ergonominizi kontrol etmek: Çalışma ortamınızın, boynunuzu doğru şekilde yerleştirmenize izin verecek şekilde ayarlandığından emin olun. Bu, masanızın yüksekliğini, bilgisayar ekranınızın yerini veya kullandığınız sandalye tipini değiştirmeyi gerektirebilir.