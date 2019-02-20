Kikuchi-Fujimoto hastalığının tipik belirtileri ateş ve beraberinde boyunda oluşan lenf nodu büyümesi. Genellikle boynun arka tarafındaki lenf nodları bölgesinde meydana geliyor. Ateş genelde düşük dereceli ve 1 hafta kadar sürüyor. Nadiren 1 aya kadar uzayan ateş görülebildiğini belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi’nden Doç. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz, Kikuchi-Fujimoto hastalığında lenf nodu büyümesi ve ateşin yanı sıra bazı hastalarda çok seyrek olarak döküntü, eklemelerde şişlik (artrit), karaciğer ve dalakta büyüme de görülebildiğini söylüyor.



BELİRTİLERİ LENFOMA İLE KARIŞTIRILIYOR



Hastalığın tanısında kullanılmak üzere özel bir kan testi veya radyolojik test yok olmadığını, tanının etkilenen lenf nodunun çıkarılarak patolojik değerlendirilmesi ile konulduğunu aktaran Dr. Tekgündüz, “Lenf nodunun patolojisi, bazı viral enfeksiyonlar ve Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar ile benzerlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla arka boyun bölgesinde şişlik ve ateş şikayeti ile gelen bir hastada Kikuchi-Fujimoto hastalığının yanı sıra viral enfeksiyonlar ve SLE de düşünülmelidir. Ayrıca yine boyun bölgesinde şişlik şikayeti ile kendini gösteren lenfoma, kanser gibi çeşitli kötü huylu (malign) hastalıklarla da karıştırılabilmektedir. Bu nedenle kesin tanı için biyopsi yapılması çok önemlidir” diyor ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor:



HASTALAR DÜZENLİ TAKİP EDİLMELİ



“Hastalığın özgün bir tedavisi yoktur. Belirti ve bulguları genellikle 1-4 ay arasında kendiliğinden düzelmektedir. Ciddi seyreden veya şikayetleri tekrarlayan hastalarda ise yüksek doz steroid ve intravenöz immün globilin (IVIG) tedavisi faydalı olabilir. Bazı Kikuchi-Fujimoto vakalarında ileride SLE hastalığı gelişebilmektedir. Bu nedenle SLE gelişme veya hastalığın tekrarlama olasılığı nedeniyle hastalar belirli aralıklarla takip edilmelidir. Boyun bölgesinde lenf nodu şişliği (LAP) şikayeti ile başvuran hastalarda tanı, ciddi sonuçları olabilen kötü huylu hastalıklar olabileceği gibi, grip ya da diğer viral enfeksiyonların seyrinde gelişen LAP veya Kikuchi-Fujimoto hastalığı gibi iyi huylu hastalıklar da olabilir. Bu nedenle hastaya bu olasılıklar çerçevesinde yaklaşılmalı, uygun tanısal yöntemlerle sonuca gidilmelidir.”