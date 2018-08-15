Lahana ve brokoli gibi sebzelerin bağırsaklara faydalı olduğu biliniyordu, ancak bunun nedenleri ayrıntılarıyla ortaya konmamıştı.



BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'deki Francis Crick Enstitüsü'nün uzmanları, sebzeler sindirilirken kanserle mücadele eden kimyasalların salgılandığını tespit etti.



Çalışmada, fareler ve laboratuvar ortamında büyütülen bağırsakların zarında sebzelerin nasıl değişikliklere yol açtığı incelendi.



Bilim dergisi Immunity'de yayımlanan araştırmada, turpgillerden bitkilerin hayati önemde olduğu görüldü.



“BROKOLİYİ HAMUR GİBİ OLACAK ŞEKİLDE PİŞİRMEYİN”



Uzmanlar, bu tür sebzelerin çiğnenmesiyle açığa çıkan indol-3-karbinol adlı bir kimyasalı inceledi. Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlardan Dr. Gitta Stockinger, "Bu sebzeleri fazla pişirmeyin, yani brokolileriniz hamur gibi olmasın" dedi.



Bu kimyasal madde, sindirim sistemindeki yolculuğunu sürdürürken, midedeki asitler tarafından değişliğe uğratılıyor. Bağırsakların alt kısmına ulaştığında, bağırsak zarını yenileyen kök hücrelerin ve iltihaplanmayı kontrol eden bağışıklık sistemi hücrelerinin davranışlarını değiştiriyor.



Araştırmada, indol-3-karbinol yönünden zengin beslenmenin genleri nedeniyle büyük risk altında olan farelerde bile kanseri önlediği görüldü. Böyle beslenilmediğinde de, bağırsak hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğaldığı görüldü.



Dr. Stockinger "Farelerde tümör oluşmaya başladığında bile uygun beslenmeye geçtiğimizde tümörün büyümesi durdu" diye ekledi.



BAĞIRSAK KANSERİ HANGİ BELİRTİLERLE İŞARET VERİYOR?



Dışkıda kan görülmesi, tuvalete daha sık gitmek, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, karın ağrısı, şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikayetler bağırsak kanseri belirtisi olabiliyor.



“DAHA FAZLA SEBZE TÜKETMEK İÇİN ÇOK FAZLA NEDEN VAR”



Yediği et miktarını sınırlayan ve daha çok sebze tükettiğini belirten Stockinger, "Aldığımız beslenme tavsiyeleri sık sık değişiyor, çok kafa karıştırıcı bir şey. 'Bunu yemek faydalı' denmesi benim için yeterli değil. Bu çalışmayla moleküler düzeyde sistemin nasıl çalıştığını tespit ettik" dedi.



İngiltere Kanser Araştırma Vakfı'ndan Prof. Tim Key de "Bu çalışma, brokoli ve lahana gibi sebzelerde bağırsak kanseri riskini azaltanın sadece lifleri değil, bu sebzelerde bulunan moleküller olduğunu gösteriyor. Bu sebzelerdeki moleküllerin insanlarda da aynı etkiyi yapıp yapmadığını görmek için yeni çalışmalar yapılması gerekiyor. Ancak bu arada daha fazla sebze tüketmek için çok fazla neden var" diye konuştu.



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