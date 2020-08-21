Brokolinin faydaları nelerdir? Brokoli nasıl tüketilmeli?

Brokoli lahanagiller familyasından, küçük yeşil yumrular hâlinde olan bir sebzedir.

İçerdiği vitaminler sayesinde vitamin deposu olan brokoli birçok farklı şekilde tüketilebilir.



Besin değerlerini kaybetmemek için 5 dakikadan fazla haşlanmaması önerilir.

BROKOLİ FAYDALARI NELERDİR?

- İçinde bol miktarda folat bulundurması özelliğiyle kolon, mide ve servikal kanserlere karşı koruyucudur. Aynı zamanda brokolide bulunan sülforafan vücuttan ekstra östrojeni uzaklaştırarak göğüs, rahim ve kolon kanserine karşı da koyucudur.

- Bağırsak sağlığını destekleyerek kabızlığı önler, sindirimi kolaylaştırır.

- Brokolide bulunan antioksidanlar genel kalp krizi riskini azaltır ve kalp sağlığını destekler.

- Yükselen kolesterol ve trigliserit düzeylerinin kalp hastalığı için yarattığı olumsuz risk faktörlerinin önlenmesinde etkindir.

- Bol miktarda C vitamini içeren Brokoli, bağışıklık sistemini destekler.

BROKOLİ NASIL TÜKETİLİR?

Birçok farklı şekilde yemeği yapılan brokoli, içinde bulundurduğu besin değerlerinin ölmemesi için genellikle çiğ tüketilmesi önerilir.

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