Brokolinin faydaları nelerdir? Brokoli nasıl tüketilmeli?

ntv.com.tr 21.08.2020 - 14:45
Brokoli lahanagiller familyasından, küçük yeşil yumrular hâlinde olan bir sebzedir.
İçerdiği vitaminler sayesinde vitamin deposu olan brokoli birçok farklı şekilde tüketilebilir.
Besin değerlerini kaybetmemek için 5 dakikadan fazla haşlanmaması önerilir.
BROKOLİ FAYDALARI NELERDİR?
- İçinde bol miktarda folat bulundurması özelliğiyle kolon, mide ve servikal kanserlere karşı koruyucudur. Aynı zamanda brokolide bulunan sülforafan vücuttan ekstra östrojeni uzaklaştırarak göğüs, rahim ve kolon kanserine karşı da koyucudur.
- Bağırsak sağlığını destekleyerek kabızlığı önler, sindirimi kolaylaştırır.
- Brokolide bulunan antioksidanlar genel kalp krizi riskini azaltır ve kalp sağlığını destekler.
- Yükselen kolesterol ve trigliserit düzeylerinin kalp hastalığı için yarattığı olumsuz risk faktörlerinin önlenmesinde etkindir.
- Bol miktarda C vitamini içeren Brokoli, bağışıklık sistemini destekler.
BROKOLİ NASIL TÜKETİLİR?
Birçok farklı şekilde yemeği yapılan brokoli, içinde bulundurduğu besin değerlerinin ölmemesi için genellikle çiğ tüketilmesi önerilir.
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