Bronkoskopi nedir, nasıl yapılır?

BRONKOSKOPİ NEDİR?



Bronkoskopi, akciğer ve solunum yollarındaki sorunları teşhis ve tedavi etmeye yardımcı olabilecek bir işlemdir. Genellikle lokal anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Nadiren de olsa bazı durumlarda genel anestezi gerekebilmektedir.

Bronkoskopi işleminde ince, plastik bir kamera tüpü ile akciğerler ve solunum yolları incelenmektedir. Bronkoskopi işlemi burundan veya ağızdan yapılabilmektedir.

BRONKOSKOPİ NEDEN YAPILIR?

- Akciğerde herhangi bir enfeksiyon olması (özellikle sigara içen kişilerde zatürre durumu)

- Tedaviye rağmen geçmeyen öksürük,

- Akciğer dokusundan biyopsi alınması,

- Akciğerde tümör şüphesi ve tümörden parça alınması

- Mukus temizliği veya tümör gibi bir tıkanıklığı giderme,

- Tıkanmış hava yolunu açık tutmak için hava yoluna bir stent (küçük bir tüp) yerleştirilmesi,

- Akciğerde kanama olması durumunda kanamanın yerinin tespiti ve durdurulması,

- Akciğerlerin yakınındaki lenf düğümlerinden biyopsi alınması,

- Solunum yollarını tıkayan yabancı cisimlerin çıkarılması için bronkoskopi işlemi yapılabilmektedir.

BRONKOSKOPİ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Bronkoskopi lokal anestezi ve genel anestezi altında yapılabilen bir işlemdir.



Lokal anestezi altında yapılan bronkoskopide lokal anestezik ilaç püskürtülerek burnun içi ve boğazın arkası uyuşturulmaktadır. Ayrıca, işlem esnasında hastanın rahatlamasına yardımcı olmak için sakinleştirici ilaç da verilebilmektedir. Sakinleştirici uyuşukluğa neden olabilir, ancak kişiyi uyutmaz.



İşlem sırasında hasta kalp atış hızı ve kan basıncını kontrol etmek için bir monitöre bağlanabilir. Parmağa nabız oksimetresi adı verilen bir cihaz da takılabilir. Bu cihaz kanın oksijen içeriğini kontrol eder ve bronkoskopi sırasında hastanın ekstra oksijene ihtiyacı olup olmadığını gösterir.



Göğüs hastalıkları uzmanı, bronkoskopun ucunu burun deliğinden aşağıya doğru boğazın arkasından nefes borusuna (trakea) yönlendirir. Dar burun deliklerine sahip hastalarda işlem ağızdan yapılabilmektedir.

Bronkoskopi sırasında göğüs hastalıkları uzmanı bronkoskopun ucundaki kamera sayesinde bronşları içini detaylı olarak görebilir.

Bronkoskopi işlemi sırasında gerekli görülen durumlarda akciğerden bir veya daha fazla numune (biyopsi) ve yıkama suyu (lavaj) alınabilir. Bu örnekler incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderilir.



Genel anestezi altında yapılan bronkoskopi işlemi genellikle tedavi durumlarında tercih edilmektedir. Ayrıca kanama riski yüksek tümörlerde, bazı yabancı cisim çıkarılması vakalarında ya da kritik solunum yetersizliği gelişebilecek hastalarda da tanısal amaçla uygulanabilmektedir.