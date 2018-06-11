Soluk borusunun devamında ana bronş ve sonrasında bronşlar geliyor. Bronşların, duvarındaki kas ve elastik yapının bütünlüğünün bozulması sonucunda anormal ve kalıcı şekilde genişlemesine ise bronşektazi deniyor.



Bronşektazi doğumsal nedenlerden kaynaklanabileceği gibi sonradan da oluşabiliyor. Doğumsal nedenlerden kaynaklı bronşektazide anatomik bozukluklar, damarsal bozuklular, solumun yolu üzerindeki silia tabakası bozuklukları ve immün sistem zayıflıklarının rol oynadığını belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan, sonradan gelişen bronşektazide ise sigaranın olumsuz etkilerinin yanı sıra sık geçirilen akciğer enfeksiyonları, bronşu tıkayan (yabancı cisim), bronşu daraltan durumlar (bronş etrafında bulunan lenf bezelerinin bası yapması), aspirasyon pnömonisi gibi durumların söz konusu olabildiğini söylüyor.



Bronşektazi en sık sol alt lobda görülmesine rağmen akciğerin tüm bronşlarını etkileyebiliyor.



15 YIL BRONŞEKTAZİ İLE MÜCADELE ETTİ



15 yıl bronşektazi ile mücadele ettiğini ifade eden İzmirli 51 yaşındaki Mecidiye Sale, hastalığın hayatında yarattığı zorlukları şöyle anlatıyor:



”Çocukluğumdan beri neredeyse hep hasta olduğumu söyleyebilirim. Direncim çok düşüktü ve sık sık akciğer enfeksiyonları geçiriyordum. Tedavilerim devam etti ancak son bir yılda şikayetlerim çok arttı. Bir türlü geçmeyen öksürükle beraber sürekli kirli ve kokulu balgam çıkarma sorunum vardı. Aynı zamanda yokuş çıkarken nefes darlığı yaşamaya başladım. Son bir yılım neredeyse yatakta geçti diyebilirim. Doktorum ameliyat olmamı söyledi, ben de oldum. Ameliyat sonrası beni en çok mutlu eden şey yıllar sonra tekrar yorulmadan yürümeye başlamış ve rahat nefes almaya başlamış olmam.”



AMELİYAT GECİKTİRİLİRSE SEPSİS GELİŞEBİLİR!



Bronşektazide önce ilaç tedavisi uyguladığını, geçmeyen vakalarda ise ameliyat yapıldığını belirten Dr. Demirhan, “Eğer medikal tedavilerde enfeksiyon dirençli hale gelirse ve hastanın yaşam konforunu bozuyorsa ameliyat devreye girer. Yaygın bronşektazilerde ameliyat önerilmiyor, bronşektazi sınırlı yani lokalize ise daha iyi sonuç alınıyor. Cerrahide lokalize bronşektazi hastalarına kapalı yöntemlerle videotorokoskopik veya robotik ameliyatlar yapıyoruz. Bu ameliyatlardan sonra hasta önemli ölçüde sağlığına kavuşabiliyor. Eğer hastalar ihmal eder ya da ameliyatı geciktirirlerse enfeksiyon vücuda dağılıp apse gelişimine, ampiyeme, hemoptiziye (balgamdan kan gelmesine ), beyin apsesine ya da nadir de olsa sepsise neden olabilir” ifadelerini kullandı.



Hayati risk yaratan sepsis, vücudun enfeksiyona verdiği cevabın organlara zarar vermesiyle ortaya çıkıyor. Sepsis, şok, organ yetmezlikleri ve ölüme yol açabiliyor.



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