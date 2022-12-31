Buerger hastalığı nedir, belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

BUERGER HASTALIĞI NEDİR?



Buerger, tıp dilindeki adıyla Tromboanjiitis Obliterans (TAO), halk arasında da Budama Hastalığı olarak bilinen ve sigara tiryakisi genç erkekleri tehdit eden periferik arter hastalığıdır.

Buerger hastalığı, atardamarların yapısında tıkanma ve hasar oluşumu meydana getirir.



Meydana gelen tıkanmalar neticesinde el ve ayak gibi uzuvlar beslenemediğinden bu bölgelerde yaralar oluşur ve ilerleyen süreçte bu bölgeler kangrene dönüşerek çürüyebilir. Bunun sonucunda da el ve ayakların ampute edilmesi gibi ciddi sonuçlar doğabilir.



Hastalık, istatistiksel olarak daha çok erkeklerde görülmekle birlikte kadınlarda da nadiren vakalara rastlanmıştır. Ama bu hastalıktaki kilit nokta tütün, sigara kullanımından kaynaklanıyor olmasıdır.



Buerger Hastalığın ilerlemesi durumunda, uzuv kaybına sebebiyet vermesinden dolayı erken teşhis ve tedavi büyük önem arz etmektedir. Buerger hastalığını durdurmanın tek yolu tütünün mevcut tüm formlarından arınmaktır.

BUERGER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?



25-45 yaş arası ve özellikle aktif veya pasif sigara içen erkeklere özgü bir hastalık olup kadınlarda görülme olasılığı nadirdir.



Buerger hastalığı belirtileri:

- El, ayak ve parmaklarda karıncalanma ve uyuşma meydana gelmesi.

- El ve ayakta soğukluk ve solukluk tipik semptomdur. (Raynaud fenomeni)

- Yürüme esnasında gelen ağrılar belirgindir. (İlk etapta dinlenmeyle hafifleyen, geçen ağrılar hastalık ilerledikçe kısa mesafe yürüyüşte ve hatta dinlenme sırasında şiddetli hale gelir)

- İlerleyen dönemlerde uzuvlarda ağrılı ve açık yaralar meydana gelir.

- İltihaplanma ve pıhtılar kangrene sebebiyet verip, uzuv kaybına neden olur.

BUERGER HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?



Buerger hastalığının tedavi sürecinin ilk adımı, sigarayı ve tütün ürünlerini mutlak suretle hayatınızdan çıkarmak ve içildiği ortamda bulunmamaktır. Sigara bırakıldığında hastalığın ilerlemesi durmakla birlikte o zamana kadar meydana gelen hasar bakidir.



Bu yüzden tıkanmış damarları açmayı ve azalmış kan akımını arttırmaya yönelik bazı tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Tedavinin ilk basamağını kan damarını genişleten ve pıhtıların erimesini sağlayıp kanı akışkan hale getiren bazı ilaçlar oluşturur.



Hiperbarik oksijen tedavisi, lokal kan akımını arttırdığı ve kanda bulunan oksijenin dokulara ulaşmasını mümkün kıldığı için etkilidir.

İlaç tedavisinin kesin çözüm olamayacağı Buerger hastalarında bypass cerrahisi uygulanarak ampütasyonun önüne geçilebilmektedir.