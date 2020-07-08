Bulimia Nervosa nedir, neden olur? (Bulimia Nervosa'nın tedavisi var mı?)

Zayıf olma isteği, yeme dürtüsünün önüne geçiyor. Diyet reçeteleri, ideal vücut kriterleri ve zayıflık takıntısı... Bunlar anoreksiya ve bulimia nervoza gibi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.



Zayıflık takıntısının bir sonucu olan Bulimia Nervosa “Tıkanırcasına yemek yeme” anlamına geliyor. Genç kadınlarda yüzde 1-3 oranında görülen aşırı ölçüde, adeta patlayıncaya dek, tıkınırcasına krizler halinde tekrarlayan yemek yeme nöbetlerinin olduğu bir rahatsızlık.



Bulimia Nervosa'nın sadece psikolojik kökeni yok; serotonin, norepinefrin döngüsü azalıyor, endorfin düzeyi yükseliyor. Hastalar belirli bir zaman diliminde, aynı durumdaki kişilerin yiyebileceği besin miktarının çok daha fazlasının tüketir. Kişi yemek yemeyi durdurma kontrolünü kaybettiğini düşünür. Yemeği sonlandıramayacağı, miktarında aşırıya kaçıp, kontrol sağlayamayacağı hissi oluşabilir.



Yemeğin ardından, kişi kilo almamak için isteyerek kusma, dışkılamayı arttırıcı ya da idrar söktürücü, yan etki olarak zayıflama yapabilecek ilaçları kullanır. Yemek yemeyi kendine yasaklayıcı tutumlar ya da normalden daha çok fiziksel aktivite ya da yoğun kültür-fizik hareketleri gibi uygun olmayan telafi edici, kompanse edici davranışlar içine girer.



“Bulimia nervosa” tanısı konması için kişinin tıkınırcasına yemek yeme ve uygun olmayan telafi davranışlarını en az 3 ay süre ile en az haftada 2 kez tekrarlamış olması gerekmektedir.



Bu bozukluğun bulunduğu kişinin kendini tanımlamasında ve değerlendirmesinde, vücut şekli ve kilosu önemli bir yer tutar.



Rahatsızlığın 2 tipi vardır. Birincisinde düzenli olarak kusma, idrar söktürücü ve dışkılamayı arttırıcı ilaçlar kullanılmaktadır.



İkinci şekilde ise kişide bunun yerine yemek yememe, anormal derecede fiziksel aktivite ya da vücut egzersizleri gibi alınan kalorileri telafi edici davranışlar görülmektedir.

BULİMİANIN SONUÇLARI NELERDİR?



Kişide adet görememe ya da adet düzensizlikleri görülebilir.



Yemek borusunda kusmalar sonrası yırtılma, midede delinmeler, kalp ritim bozuklukları gibi nadir ama ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.



Dışkılamayı arttırıcı, kolaylaştırıcı ilaçların uygunsuz kullanımı ile bağırsak hareketleri olumsuz etkilenir ve bunlar olmadan dışkılayamama gelişebilir, diğer mide-barsak sorunları, rektal prolapsus (barsağın anüsten sarkması) görülebilir.



Kusma davranışları sonucu vücut su-tuz-mineral düzensizlikleri ciddi sorunlara yol açabilir.



Duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, alkol, madde, uyarıcı nitelikte yasadışı ilaç kullanımı ve kişilik bozukluğu ile birlikte görülebilir.



BULİMİA NERVOZA HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Bulimiya nervozada iyileşme bilişsel davranışçı terapi ve ilaçla tedavi birlikte uygulanmaktadır.



Terapiler ile erken dönem travma yaşantıları ve bunlara yönelik çalışmalar, stresle mücadele, bedeni olumlu algılama, duygudurumla ilgili düzenlemeler ve dürtü kontrolü sağlama konularında gelişme sağlanır.



İlaçlı tedaviler ile kaygı ve depresif belirtilerde normalleşme, öfke kontrolü alanında iyileşmeler gerçekleştirilmektedir.