Bursit nedir, belirtileri nelerdir?  Tedavisi nasıl yapılır? Kalça (Trokhanterik) Bursit tedavisi nasıl yapılır?

BURSİT NEDİR?



Vücudun çeşitli eklem yerlerinde ve kemiklerin üzerinde synovial bursa ya da bursa denilen içi sıvı dolu kesecikler bulunmaktadır. Kemiklerin üzerini kaplayan bursanın görevi kemik uçlarının sürtünmesini önlemektir. Bu keseciklerin iltihaplanması bursit hastalığı nedir sorusunun da cevabıdır.

Genellikle omuz, kalça ve dirsek kemiklerinde görülen bursit sıklıkla hareket eden eklemlerin yer aldığı diz, ayak bileği ve topuklarda da görülmektedir.



Bursitin nedenleri arasında tekrarlayan ya da zorlayıcı hareketler başta gelmektedir. Sürekli yere doğru eğilmek dizde bursit ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Masa başında çalışanlarda ise dirsekte bursit görülebilmektedir. Tenis gibi spor aktiviteleri sırasında ise ısınmamak ve zorlayıcı hareketleri tekrarlamak hem dirsekte hem de omuzda bursit oluşmasına neden olabilmektedir.



Bursit, nadir de olsa farklı nedenlerden de kaynaklanabilmektedir. Kan ve böbrek hastalıkları, ileri yaşta olmak, liflerin yırtılmasına neden olan bazı antibiyotik ve ilaçların kullanımı da bursite neden olabilmektedir.



TROKANTERİK BURSİT NEDİR?



Trokhanter, kalça kemiğinin dış kısmına verilen isimdir. Synovial bursa ise bu kemiğe çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Kalça bursit olarak da bilinen trokanterik bursit, kalçanın dış kısmındaki bursanın iltihaplanmasıdır. Kalçada bursit, bu bölgede görülen yanma ve ağrılarla karakterizedir.

BURSİT BELİRTİLERİ

Bursitin şiddetine ve türüne göre belirtiler kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte bursaların bulunduğu bölgelerde iltihaplanma olanlarda genel olarak görülen belirtiler şunlardır:



- Hareket ve basınçla birlikte artan ağrı,

- Bursitin olduğu bölgede şişkinlik ve hassasiyet,

- Hareket kabiliyetinde azalma,

- Enfeksiyon nedeniyle yüksek ateş,

- Bursitin olduğu bölgede ısı artışı ve kızarıklıklar.

- Bursitin özel olarak görüldüğü bölgelerde farklı belirtiler de gözlemlenmektedir.

Örneğin, dizde bursit olarak da bilinen prepatellar bursit dizi bükmeyi, dirsekte bursit olarak da bilinen olekranon bursit ise dirsek hareketlerini zorlaştırmaktadır.

Kalça eklemini etkileyen iliopsoas bursit ve trokanterik bursitte ise hastalar yürümekte güçlük çekebilmektedir. Subakromial bursit ise omuzu etkileyerek lokalize ağrıya neden olmaktadır.



Bu belirtilere göre fiziksel muayene, kan testleri ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile bursit tanısı konmaktadır.



BURSİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Bursit tedavisi hastalığın yerine ve şiddetine göre planlanmaktadır. İltihaplanma görülen bölge erken evrede teşhis edildiği takdirde istirahatle tedavi edilirken şiddetli vakalarda bu iltihap antibiyotikler ve ağrı kesicilerle birlikte tedavi edilebilmektedir.

Bursit tedavisinde kullanılan ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde ve düzenli olarak alınmalıdır.



İlaçlı tedaviden önce ise tüm eklem ve kas hastalıklarında olduğu gibi hastalara istirahat önerilmektedir. Bursitin görüldüğü bölgelerde basınç oluşturacak hareketlerden kaçınmak ve travmalara karşı korumak önemli noktalardan biridir. İstirahatle birlikte genellikle birkaç hafta içinde iyileşme görülmektedir.



Erken dönemde buz kompresi uygulamak da ağrıları hafifletmeye ve şişlikleri azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ağrılı bölgeye günde iki kez en fazla 15 dakika olacak şekilde buz uygulanabilmektedir.



Bu yöntemlerle ilerleme kaydedilememesi durumunda ise fizik tedavi ve cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Fizyoterapide hastaların uygulayacağı egzersiz hareketleri eklemlerin açılmasını sağlamaktadır.

