Burun akıntısı nasıl geçer? (Burun akıntısına ne iyi gelir?)

BURUN AKINTISI NEDEN OLUR?



Burun akıntısı, burun dokularını tahriş eden ya da buradaki iltihabi süreci uyaran herhangi bir şeyden kaynaklanabilir.

Soğuk algınlığı, grip, alerjiler ve çeşitli tahriş edici maddeler, burun akıntısına neden olabilir.

Burun akıntısının daha az yaygın nedenleri arasında polipler, yabancı cisim, tümör veya migren benzeri baş ağrıları olabilir.

Burun akıntısının başlıca nedenleri arasında şunlar vardır:



Akut sinüzit (sinüs enfeksiyonu)



Alerjiler



Kronik sinüzit



Soğuk algınlığı ve grip



Dekonjestan grubu burun spreylerinin aşırı kullanımı



Sapmış burun septumu



Kuru hava



Hormonal değişiklikler



Burna yabancı cisim kaçması



Yüksek tansiyon, erektil disfonksiyon, depresyon, epileptik nöbet ve diğer bazı durumları tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar



Burun polipleri



Alerjik olmayan rinit (alerji ile ilgili olmayan kronik tıkanıklık veya akıntı)



Mesleki astım



Gebelik



Respiratuar sinsityal virüsü (RSV)



Beyin omurilik sıvı kaçağı



Sigara dumanı



SÜREKLİ BURUN AKINTISI



Kişinin hasta olmadığı zamanlar da dahil olmak üzere sürekli burun akıntısının olması rahatsız edici olabilir. Burun içindeki doku ve kan damarları çevresel bir ajana tepki gösterdiğinde ve kişiyi korumak için sıvı veya mukoza ürettiğinde burun akıntısı başlar.



Bazı kimselerin, görünürde bir sebep olmaksızın sürekli olarak burun akıntısı vardır. Bu durum alerjik olmayan veya vazomotor rinit olarak adlandırılır. Belirtiler alerjilere benzese de, bağışıklık sistemi tarafından tetiklenmez. Stres, hipotiroidi, gebelik, tansiyon ilaçları, uzun süreli burun damlası kullanımı, aşırı fiziksel aktivite, cinsel ilişki ve sigara dumanı vazomotor rinit nedenleri arasında sayılabilir.



Bazı kokular, ilaçlar, hava durumu değişiklikleri veya baharatlı yiyecekler gibi tetikleyici ajanlar nedeniyle kronik burun çekme, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı şikâyetleri vardır. Hapşırma veya göz tahrişi gibi diğer soğuk algınlığı veya alerji belirtilerinin yokluğu ile ayırt edilir.



Vazomotor rinit belirtileri, kişi belirli koku veya parfümlerin yakınındayken, sıcaklık değiştiğinde, belirli duyguları hissettiğinde veya parlak ışıklara maruz kaldığında kötüleşebilir. Rahatsızlığın bilinen kesin bir tedavi yoktur. Bununla birlikte tetikleyicileri önleyerek, uygun ilaçları alarak ve tuzlu su çözeltileri ile burnu sık sık temizleyerek belirtiler yönetilebilir.



BURUN AKINTISI NASIL GEÇER?



Burun akıntısının nedeninin bakteriyel veya viral bir enfeksiyon olduğu durumlarda, bir doktora görünmek gerekmektedir. Zira evde yapılabilecek uygulamalar ve reçetesiz satılan ilaçlar, burun akıntısına neden olan virüs veya bakterilerle doğrudan savaşmaz yalnızca semptomları hafifletebilir.



Alerjik rinitin yol açtığı burun akıntısı şikayetinden kurtulmak için en iyi yol vücutta salgılanan histamin düzeylerini azaltmaktır. Alerjik rinitten kaynaklanmayan özellikle soğuk algınlığı grip gibi viral bir enfeksiyona bağlı gelişen burun akıntılarına iyi gelebilecek bazı uygulamalar şöyle sıralanabilir:



Bol sıvı tüketmek: Bol sıvı tüketilmesi burun dokularının nemli kalmasına yardımcı olabilir ve bu durum da tıkanıklığı gevşetebilir. Bazı çaylar hafif dekonjestan olan otlar içerir. Normal siyah veya kırmızı çay yerine kafeinsiz papatya, zencefil veya nane çayı da tüketilebilir. Bu bitkiler burundaki tıkanıklığı hafifletebilecek anti-inflamatuar ve antihistaminik özellikler içerir.



Sıcak içecekler soğuk içeceklerden daha etkilidir. Nitekim hava yollarının açılmasına ve tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olabilecek olan şeyler ısı ve buhardır.



Sıcak duş almak: Sıcak bir duşun buharını solumak, burun tıkanıklığınızı gidermeye yardımcı olabilir. Duş alındıktan hemen sonra burun sümkürülmelidir.



Uçucu yağlar kullanmak: Okaliptüs, nane, çay ağacı (melaleuca) ve kekik yağları dekonjestan özelliklere sahip olabilir. Bunlar doğrudan soluyarak veya banyo sırasında kullanılabilir.



Nemlendirici kullanmak: Bulunulan ortamın bağıl nemi yüzde 40-50 civarında tutulmalıdır zira nem ortamı yüksekse, toz akarlarının ve küfün gelişeceği bir ortam yaratılmış olur



Zencefil tüketmek: Zencefil, öksürük, burun akıntısı ve burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir.



Sarımsak tüketmek: Bir diş sarımsak çiğneyip yutmak da burun akıntısına iyi gelebilir. Nitekim sarımsağın içeriğinde bulunan allisin, burun akıntısı semptomlarına neden olan mikroplarla mücadele edebilecek antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir.



Yüze ılık ıslak bez sürmek: Bu durum gün içerisinde birkaç kez yapılarak kuru havadan tahriş olabilecek sinüsleri rahatlatmaya yardımcı olabilir.



Bunlarla birlikte burun akıntısına iyi gelebilecek diğer şeyler şöyle sıralanabilir:



Burnun temizlenmesi için yumuşak yüz mendilleri kullanılabilir. Burnun etrafındaki cilt çok hassastır ve tahrişe eğilimlidir. Bu nedenle yumuşak ve yumuşak kumaşlar seçmek önemlidir.



Bilinen alerjen maddelerle temastan mümkün olduğunca kaçınılması gerekmektedir.



Burun akıntısı şikayeti olanların evlerinde kalması ve dinlenmesi önerilmektedir.



Uyku sırasında yatağın baş kısmı hafif şekilde yükseltilmelidir.



Ellerin sık sık yıkanmasına özen gösterilmelidir. Parmak araları, tırnaklar, bilek çevresi ve elinizin arkası sabunla temizlenmelidir. Genel bir kural olarak, kapsamlı bir el yıkama yaklaşık 20 saniye sürmelidir.



Burnu ve ağzı eşarpla gevşek bir şekilde örtmek, dışarıdaki havanın ısınmasına yardımcı olur. Böylece vücudun mukus üretme ihtiyacı azalabilir.



BURUN AKINTISI NASIL ÖNLENİR?



Toz, evcil hayvan kılı ve polenler, burun akıntısının en yaygın nedenlerindendir. Bunlara maruz kalmamak için evin düzenli olarak süpürülmesi, tozların alınması gerekmektedir.



Sigara kullanılmamalı, sigara içilen ortamdan uzaklaşılmalıdır.



Ani ısı değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekmektedir.



Gün içinde bol miktarda su tüketilmelidir.



BURUN AKINTISI, BURUN KANAMASINA YOL AÇAR MI?



Burun akıntısı çoğu zaman burun kanamasına neden olmaz. Bununla birlikte, sümkürmenin sık sık tekrarlanması, şişmiş ve hassas mukoza zarlarını tahriş edebilir. Bu durum da burun kanamalarına neden olabilir.



MUKUSUN GÖREVİ NEDİR?



Solunum yollarının düzgün çalışması için normal ölçütte mukus gereklidir. Nitekim mukus sadece zararlı parçacıkların ciğerlere girmesini engellemekle kalmaz, aynı zamanda bakterileri yok etmeye yardımcı olan antikorlar da içerir.

Mukus bezlerini besleyen sinirler aşırı aktif hale geldiğinde ise bu bezler vücudunun ihtiyaç duyduğundan fazlasını üretebilir. Aşırı burun akıntısı ise bağışıklık sistemi güçlü olmayan özellikle sigara içen ve sigara dumanına maruz kalan kişilerde bronşit, sinüzit gibi ikincil enfeksiyonlara neden olabilir.



Öte yandan yoğun mukus akıntısı orta kulak iltihabı gelişmesine, kulak ağrısına da zemin hazırlayabilir.

