“Çiftler konuşmuyor, cinsel sorunlar ve ilişki problemleri artıyor”

Aile Sağlığı Araştırma Derneğinin çalışmasına göre, Türkiye’de her 3 çiftten biri en az bir cinsel sorun yaşıyor ve 10 kadından 9’u cinsel hayatından memnun değil.



Söz konusu çalışmada, Türkiye’deki kadın ve erkeklerin %90’ının cinselliğe önem verdiğinin ancak cinsel sağlık hakkında konuşmaktan çekindiğinin belirlendiğini söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “Maalesef birçok kişi cinsel probleminin psikolojik olduğunu düşünüp doktora başvurmuyor. Hatta 10 kişiden sadece 1’i konuyla ilgili bilimsel bilgi arayışına giriyor. Oysa tüm cinsel sorunların tedavisi mümkündür” diyor.



Cinsel sorunların en önemli nedenlerinden birinin iletişimsizlik olduğunu belirten ve ntv.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Doktor Halim Hattat, cinsel sağlığa yeterince önem verilmemesi nedeniyle hem ilişki problemlerinin hem de psikolojik sorunların arttığını söylüyor:



“Cinsel bilgisizlik, cinsel konuların tabu sayılması, bu konuların sadece psikolojikmiş gibi algılanması ve utanma nedeniyle çiftler birbirleriyle cinsel sorunlarını paylaşmıyor ve tedavi arayışına girmiyor. Cinsel sorun nedeniyle doktora başvuran hasta sayısı çok az. Çiftler hangi doktora başvuracaklarını dahi bilmiyor, sorunlarının gerçekten tedavi edileceğinden emin değiller. Oysa cinsel sorunların aşılmasında en önemli faktör çiftlerin samimiyeti ve birbiriyle iletişimde olmasıdır. Ancak konuşmayan çiftlerde cinsel sorunlar büyür ve ilişki problemleri artar.”



TEK İHTİYAÇ DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK OLABİLİR!



İyi ve etkili iletişimin, cinsel sorunların aşılmasında önemli olduğunu belirten Dr. Hattat, “Konuşsunlar ve birbirlerine samimi olarak duygu ve düşüncelerini anlatsınlar. Bu çok önemli. Çünkü birçok çift birbirlerine ihtiyaçlarını anlatmıyor. Bunlar cinsel ihtiyaçlar kadar duygusal ve düşüncesel ihtiyaçlar da olabilir. Çiftler yalnızca daha fazla zaman geçirmeye gereksinim duyuyor olabilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de cinsellik tabu olarak görülüyor. Birçok kişi cinselliği ‘ayıp’ buluyor. Bu durumda yaşanan cinsel sorunlar da konuşulmuyor, anlatılmıyor” diyor.



Prof. Dr. Halim Hattat

Genel sağlık açısından, cinsel sağlığı korumanın ve geliştirmenin önemli olduğunu ifade eden Prof. Hattat, cinsel sağlığı bozan etkenlere dikkat çekerek özellikle beslenme tarzının rolüne vurgu yapıyor:



“SAĞLIKLI KİLO CİNSEL PERFORMANSI ARTTIRIYOR”



“Kilo fazlalığı ve obezitenin başta hormonlar ve damar sistemini etkileyerek cinsel fonksiyonları azalttığı biliniyor. Bu açıdan, sağlıklı bir kilo aralığında kalmak, cinsel performansı arttırıyor. Bunun yanında son yıllarda yapılan çalışmalar, özellikle Akdeniz tipi bir beslenme planının cinsel fonksiyonları iyileştirdiğini gösterdi. Bu etki özellikle kadınlarda belirgin. Tam tahıllı ürünlerden zengin, işlenmiş rafine şekerlerden fakir, havyansal yağlardan uzak, zeytinyağı gibi iyi yağları ihtiva eden, balık gibi sağlıklı proteinlerin olduğu bir beslenme planı cinsel sağlık için önemli.”



EGZERSİZDEN OLUMLU, STRESTEN OLUMSUZ ETKİ!



“Egzersiz ile kalp-damar sağlığına kazandırılacak her artı puan, cinsel performans için de geçerli” şeklinde konuşan Üro-Androlog Hattat, egzersiz ve stresin genel sağlık üzerindeki etkisinin cinsel sağlık için de geçerli olduğunun altını çiziyor:



“Eğer damarlar kolesterol yüksekliği, şeker fazlalığı ve hipertansiyon nedeniyle zarar görmüşse, cinsel organlara giden kan akımı azalır ve sorun riski artar. Egzersiz kan dolaşımını hızlandırır, kandaki yoğunlaşmayı, pıhtı riskini ve çarpıntıyı azaltır. HDL-iyi kolesterol- seviyelerini yükseltir, yüksek tansiyon ve inme gibi sağlık sorunlarına daha az yakalanmayı sağlar. Ayrıca vücudun insüline karşı duyarlılığını arttırarak kan şekeri seviyelerini düşürür, tip 2 diyabet riskini azaltır. Vücuttaki yağ kitlesini azaltarak, hem kadında hem de erkekte cinsel isteği yöneten testosteron seviyelerini yükseltir. Tüm bunlar, sağlıklı ve yüksek performanslı cinsel fonksiyonlar sağlar. Bu nedenle haftada 3-4 kez yapılan 30-40 dakikalık fiziksel aktiviteler cinsel sağlık açısından olumlu sonuçlar vermektedir.



“STRES TESTOSTERONU DÜŞÜRÜYOR”



Ruhsal sıkıntı yaratan her durum cinselliği etkiler. Çünkü stres hormonlarının testosteronu düşürücü etkisi vardır. Böylece cinsel isteği azaltır. Damarlarda bulunan nitrik oksit maddesi cinsel istek olmadığında salgılanmaz ve cinsel bölgelerde yeterince kan akımı olmaz, bu da pek çok cinsel sorunu ortaya çıkarır.”



CİNSEL ENERJİYİ ARTTIRMANIN 10 YOLU



Prof. Halim Hattat’ın, sağlıklı bir cinsellik ve cinsel enerjiyi artırmak için yapılabilecekler listesi ise şöyle:



1. Genç yaşlardan itibaren düzenli sağlık kontrolleri (kan şekeri, hormonlar, kolesterol vs.) yaptırmanız sağlıklı bir cinselliğin anahtarı olacaktır.

2. Cinsel sorunlardan korunmak için vücut kitle endeksinizi (kilo/boy²) 25’in altında tutmaya gayret edin.

3. Cinsel problemlerden korunmak için, bel çevrenizi kadınsanız 80, erkekseniz 94 cm altında tutun.

4. Bel-kalça oranı erkeklerde 1.0, kadınlarda 0.8’in üzerine çıkmamalı.

5. Akdeniz mutfağından vazgeçmeyin.

6. Alkol tüketiminizi sınırlayın, sigara içmeyin, uyuşturucu ve doping ilaçlardan kaçının.

7. Hergün 30-35 dakikalık yürüyüş veya yüzme yapın.

8. Stresinizi yönetin, yoga ve meditasyon gibi gevşeme tekniklerinden yardım alın. Gerekirse bir uzmana başvurun.

9. Kullandığınız ilaçları gözden geçirin. İlaçlarınız cinsel güçsüzlük yaratıyorsa doktorunuza durumu bildirin.

10. Uyku apnesi ve uykusuzluk sorunlarınızı çözün.



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