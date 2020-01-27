Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri Corona virüsü belirtiler başlamadan bulaşabiliyor

Pazar günkü basın toplantısında konuşan Çin Sağlık Bakanı Ma Xiaowei, virüsle enfekte bir kişinin 1 ile 14 gün arasında herhangi bir zamanda corona virüs belirtileri gösteremeyeceğini söyledi. Çin Sağlık Bakanı, bu süre zarfında, asemptomatik bir kişinin (hastalık ve virüs belirtileri göstermeyen) virüsünün bulaşıcı olduğunu ve başkalarına yayabileceğini belirtti.



Medimagazin'in haberine göre, CNN'ne konuşan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Schaffner, "Bu durum, enfeksiyonun aslında düşündüğümüzden çok daha bulaşıcı olduğu anlamına geliyor. Bu beklediğimizden daha kötü" dedi.



ABD'li yetkililer bu açıklamadan sonra virüsle ilgili stratejilerini tekrar gözden geçirmek zorunda olduklarını belirtiyor.