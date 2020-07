Çinko eksikliği nasıl anlaşılır? Çinko içeren yiyecekler nelerdir?

Hormon ve enzimleri yöneten çinko sağlık için önemli bir mineral. Günlük çinko ihtiyacı yaklaşık 10-15 mg. Çinkonun en iyi kaynağı ise et, yumurta, deniz ürünleri ve tahıllar.



Sağlığın korunması ve gelişmesi için her gün doğal yiyeceklerle yeterli miktarda çinko almak gerekiyor.

Peki, çinko eksikliğinde vücudumuzda neler olur?

İŞTE ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ



• Saçlarınız cansız ve soluk olur, çok dökülür ve yeterince uzamaz.



• Cildiniz parlak ve pürüzsüz olmaz. Teninizin renginde hissedilir bir solukluk olur. Dermatit gibi bir takım cilt problemleri görülebilir.



• Tırnaklarınız yavaş ve zor uzadığı gibi çok kolay kırılır.



• Karaciğeriniz, böbrekleriniz zor çalışır, sürekli bir yorgunluk ve ödem problemi yaşarsınız.



• Pankreasınız düzgün çalışmadığı için şeker metabolizmanız bozuk olur, anlamsız ve sık sık tatlı ve şeker krizleri yaşarsınız.



• Yaralarınız geç ve zor iyileşir.



• Bağışıklık sistemi alt üst durumdadır, anlamsız şekilde sürekli hastalanırsınız.



• Tat duygunuzda azalma, ağzınızda tatsızlık, doyumsuzluk olur.



• Üreme hormonlarının çalışmasında aksamalar olur.



• Çinko yetersizliği stres seviyenizi yükselttiği gibi, aşırı stres sırasında iskelet kaslarının yıkımı ile idrarda çinko atımı artar.



YETERİ KADAR ÇİNKO ALMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



• Haftada 2 gün kırmızı et yenmeli.



• Haftada 2-3 gün balık tüketilmeli.



• Eğer alerjiniz yoksa her sabah 1 adet yumurta yemek mükemmel bir besin desteği olarak düşünülebilir. Yumurta çinko için önemli bir kaynaktır. Yumurta ayrıca kaliteli bir protein ve demir kaynağı olması, folik asit içermesi, doymamış yağ oranının yüksek olması sayesinde kilo vermek ve sağlıklı beslenmek konusunda da çok önemli yapı taşıdır.



• Tam buğday, tam tahıl, tam çavdar ekmeği çinko alımını tamamlar. Sağlıklı bir insan her gün en az 5 dilim tam tahıl ekmeği yemelidir. Beyaz ekmek, light ekmek ve kepekli ekmekte çinko miktarı yetersizdir. Öğünlerde ekmek yerine bulgur pilavı ve makarna tüketilebilir.

• Abartı her zaman her yerde her durumda faydadan çok zarar getirir. Aşırı lif almak, kontrolsüz bir şekilde çok miktarda karışık bitki çayları kullanmak, aşırı ve kontrolsüz kalsiyum hapı kullanmak çinkonun vücuda alımını engeller ve çinko yetersizliği oluşturur.



• Hap olarak aşırı ve kontrolsüz şekilde çinko almak da faydadan çok zarar getirir. Uzun süre hap şeklinde çinko desteği almak bakır yetersizliğine, anemiye, lökositlerin azalmasına sebep olur. Ayrıca kötü kolesterolün artmasına, iyi kolesterolün azalmasına yol açar. Bununla birlikte serum ferritin (depo demir) ve hematokrit düzeylerinin düşmesine de sebep olur.

ARŞİV: BESLENMENİN UNUTKANLIKLA BİR İLGİSİ VAR MI?