Uluslararası Çocuk İstismarı ve ihmalinde İyi Uygulamalar Sempozyumu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen psikolog Doç. Dr. Alice Swenson, çocuklara yönelik tibbi bakım ve tedaviyi ihmal eden ailelerin suç işlediğini vurguladı.



İstanbul Gedik Üniversitesi, Üsküdar Belediyesi ve Tanı Terapi Enstitüsü işbirliği ile Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Doç. Dr. Swenson, ABD'de lenfoma ile mücadele eden 13 yaşındaki Daniel Hauser'in ailesinin dinsel inanışlarından ötürü çocuklarının kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almasına karşı çıktıklarını belirtti.

Hürriyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde detaylarına yer verilen konuşmasında Swenson, "Lenfoma hastası Daniel, tedavileri almış olsa şu an iyileşmiş olacaktı. Ancak ailesi, bir takım dinsel inancları öne sürerek çocuklarının tedavisine engel oluyorlar. ABD'de bugüne kadar dinsel nedenlerden ötürü çocuklarının tedavi almasına karşı çıkan ailelerden dolayı 140 çocuk yaşamını kaybetti. Bu ailelerin verdiği kararlarla açıkça çocukların yaşam hakkı ihlal ediliyor. ABD'de son zamanlarda koruyucu așı uygulamasına karşı çıkmanın ihmal olup olmadığı tartışılıyor" dedi.



Doç Dr. Alice Swenson, şu mesajları verdi: "Kırılmış,örselenmiş çocukları tamir etmek çok zor. Bu nedenle güçlü çocuklar varlığı için mücadele veriyoruz. Çocuklara yönelik ihmal olgusu, bir çocuğa yapılan veya yapılmayanların bütün olarak ele alınmalı. İhmalin boyutu çok yönlü. ABD'de bir yılda çocuk koruma merkezlerine gönderilen vakaların yüzde 80'ini ihmal mağduru çocuklar oluşturuyor. Bir yılda ihmal nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı ise 71. Çocuklara yönelik ailerinden kaynaklı tıbbi ihmal veya yanlış davranışlar en çok ortaya çikan sorunlar arasında. Türkiye'deki durumu bilmiyorum ancak tıbbi ihmal konusu en çok dikkat edilmesi gereken konu."



"ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARINI GÖRMEZDEN GELMEK İHMALDİR"

"Şayet bir çocuk her gün okula aç geliyor, öz bakımı ihmal ediliyor, üstü başı yıkanmıyorsa, eğitimcilerin bu durumu gerekli kurumlara iletmesi gerekir. Bu nedenle ortak ve disiplinli çalışma çok önemli. ABD'de ihmal sonucu yaşamını yitiren yaş grubunda 0-12 aylık bebekler yüzde 25.3 ile birinci sırada yer alıyor. Bebekler arasında en çok ölüm nedeni boğulmalar. İhmal mağduru çocuklar arasında gün başına ölüm oranı yüzde 3.5 seviyesinde.



Çocuklara yönelik ihmal eğitim, tıbbi bakım, beslenme, duygusal, psikolojik açıdan gerçekleşiyor. Hamileyken sigara içilmesi ihmal mi, tartışması devam ediyor. Fiziksel veya psikolojk ihmale uğramayan ancak sürekli ihmal edilen çocuklarda ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Çocuklara yetişkin gibi davranarak ihtiyaçlarını görmezden gelmek de ihmal kapsamındadır."



"DOKTOR AİLEYE ANLATMAZSA SADECE AİLEYİ SUÇLAYAMAYIZ”



"Tibbi ihmal en yaygın görülen türlerden. Cocuğun ciddi bir hastalığı varsa, doktor talimatlarına uymayan aileler ihmal suçu işliyordur. Ancak doktorlar da aileleri bilinçlendirmek yol haritası sunmak durumundalar. Çocuğu enfeksiyon kapmış, ateşlenmiş ancak ailesi antibiyoptik vermiyorsa bu aile evladını ihmal ediyordur. Astımlı bir çocuğun devamlı doktor takibi gerekir doktor bunu aileye anlatmazsa sadece aileyi suçlayamayız. Ayrıca çocuğunun obez olmasına veya tam tersi eksik beslenmesine neden olan aileler de ihmalkår dediğimiz siniftadır."

