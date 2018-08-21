Amerikan Kanser Derneği, pasif içiciliğin zararları hakkında bir araştırma yaptı.



70 bin 900 deneğin katıldığı araştırma 22 yıl sürdü.



Buna göre çocukluk döneminde sigara dumanına maruz kalmak, akciğer hastalıklarından ölme riskini arttırıyor.



Haftada en az 10 saat sigara dumanına maruz kalanlarda kalp hastalığı riski yüzde 27, kalp krizi riski ise yüzde 23 artış gösteriyor. Bu kişilerin kronik akciğer hastalığından ölme ihtimali ise sigara içmeyenlere göre yüzde 42 oranında daha yüksek.



ÇOCUKLARI AKCİĞER HASTALIKLARINDAN KORUMANIN EN BASİT YOLU



Araştırma çocukken sigara dumanına maruz kalmanın yetişkinlikte de sağlık sorunlara neden olduğunu ortaya koydu. Ebeveynleri sigara içen çocukların astıma yakalanma oranlarının arttığı ve akciğerlerinde gelişim sorunları yaşadıkları daha önceki çalışmalarda kanıtlanmıştı.



Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, çocukları bu hastalıklardan korumanın en iyi yolunun sigarayı bırakmak olduğu konusunda hemfikir.



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