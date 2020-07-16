Çocuklar için aşı uyarısı: Ölüm riski Covid'den daha yüksek

Corona virüs nedeniyle sekteye uğrayan aşı programlarının çocuklar için risk yarattığı bildirildi.



Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'ten gelen açıklamada; hayati öneme sahip aşıları olabilen çocuk sayısının, kritik düzeylere gerilediği belirtildi.



Covid-19 pandemisinin aşıların ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılmasında kesintilere neden olduğu da ifade edildi.

Açıklamada, "2020'nin ilk dört ayında difteri, tetanos ve boğmacaya karşı etkili aşının üç dozunu tamamlayabilen çocukların sayısında büyük bir düşüş görüldü" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü "Rutin aşılarını kaçıran çocukların karşı karşıya olduğu önlenebilir hastalık ve ölüm riski, Covid-19'dan çok daha yüksek olabilir "uyarısında bulundu.



CORONA VİRÜS AŞISINDA YENİ AŞAMA

