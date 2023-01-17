Çocuklarda bronşite ne iyi gelir? Çocuklarda bronşit belirtileri nelerdir? Bronşit nasıl tedavi edilir?

Sıklıkla 2 yaşından küçük çocuklarda görülen bronşit, hastanede kontrol altına alınması gereken nefes darlıklarına neden olabilir.

Çocuklardaki bronşların çapı yetişkinlere göre daha dar olduğu için, hava yolları virüslerin etkisi ile daha kolay tıkanır ve bu da akciğerlere hava girmesini zorlaştırır.

Prematüre doğan, doğuştan kalp ve akciğer sorunu olan, sigara dumanına sıklıkla maruz kalan ve anne sütü almamış çocukların bronşite yakalanma oranı diğer çocuklara göre daha fazladır.

Çocuklarda bronşite yakalanma riskini yükselten bir diğer faktör ise kreş gibi kalabalık ortamlardır.

Çocukluk çağında sık görülen ve akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden olan bronşit, özellikle kış mevsiminde ortaya çıkar.

ÇOCUKLARDA BRONŞİT BELİRTİLERİ NELERDİR?



Bronşit belirtileri, nedenlerinde olduğu gibi akut ve kronikte türlerinde farklıdır. Bazı semptomlar her iki türde de görülse de, kronik bronşitte ortaya çıkan belirtiler daha ağır olabilir.

Çocuklarda bronşit genellikle kendini balgamlı bir öksürük ile belli eder, aynı zamanda sümük akması ve burun tıkanması da gözlemlenebilir.



Diğer belirti ve semptomlardan bazıları şunlardır:

–Boğaz ağrısı

–Yorgunluk

–Titreme



–Hafif baş ağrısı

–Hafif ateş



–Öğürme veya kusma

–Göğüste hafif sıkışma, hafif ağrı hissi

–Vücutta ağrılar

–Hırıltılı nefes

–Nefes almada zorlanma.

ÇOCUKLARI BRONŞİTTEN KORUMANIN YOLLARI



-Ev ortamının sık sık havalandırılması, çocukların soluduğu havanın temizlenmesi çok önemlidir.

-Çocukların yanında parfüm ve deodorant gibi kimyasal maddelerin kullanımı minimum düzeye indirilmelidir.

-Hastalığın salgın yaptığı dönemlerde, çocukları kreş gibi ortamlardan uzak tutmalıdır.

-Çocuğun sigara dumanına maruziyetine kesinlikle izin verilmemelidir.

-Grip hastası aile büyüklerinin, bebeklerden ve çocuklardan mümkün olduğunca uzak durması bronşiolite karşı koruyucudur. Bu gibi durumlarda, hasta kişiler ev içerisinde koruyucu maske kullanmalıdır.

-Genel hijyen kurallarına uyulmalı ve ev düzenli olarak temizlenmelidir.

Üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerden uzak durmak için, özellikle çocukların kapalı mekanlarda uzun süre kalması engellenmelidir.

-Anne sütü ile beslenme desteklenmelidir. Bebeklerin özellikle ilk 6 ay anne sütü almalarına dikkat edilmelidir.

-Aile bireylerinin, bronşiolite ve bulaş yollarına karşı bilinçlendirilmesi, gerekli önlemleri almaları sağlanmalıdır.

-Çocukların bol sıvı alması, günlük taze sebze ve meyve tüketmeleri sağlanmalıdır. Çocukluk çağından itibaren sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına yardım edilmelidir.

ÇOCUKLARDA BRONŞİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Akut bronşit herhangi bir tedavi uygulamadan 2 hafta içinde düzelmektedir. Bazı durumlarda doktor bazı ilaçlar önerebilir.



Antibiotikler: Bronşit genellikle virüslerle olur. Bu nedenle antibiyotiğin faydası olmadığı için tavsiye edilmez. Bununla birlikte bakteriyel mikrop şüphesi varsa antibiotik verilebilir.

Öksürük şurupları: Öksürük şurupları akciğerlerde biriken balgamın dışarı çıkmasını engelledikleri için çok tavsiye edilmez. Öksürmek balgam çıkarmak için faydalıdır. Ancak öksürük gece uykusunu bozuyorsa öksürük şurupları kısa süreli verilebilir.

Diğer ilaçlar: Eğer alerji, astım veya reflü gibi sorunlar varsa bu sorunlara yönelik doktor ilaçlar verebilir.

Eğer çocukta kronik bronşit varsa akciğer fonksiyonlarını artırmak için solunum eksersiz tedavileri gündeme gelebilir. Kronik bronşit nedenine göre tedavi modeli değişebilir.