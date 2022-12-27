Çocuklarda diş ağrısı neden olur, nasıl geçer? Çocuklarda diş ağrısına ne iyi gelir?

ÇOCUKLARDA DİŞ AĞRISI NEDEN OLUR?



Çocuklarda oluşan diş ağrılarının sebepleri arasında ise şunlar yer almaktadır:



- Diş eti enfeksiyonu

- Diş çürükleri

- Diş kökünde oluşan bakteriyel enfeksiyondan dolayı oluşan diş apsesi

- Yeni diş patlaması

- Diş dolgusunda oluşan hasarlar

- Diş çatlağı veya kırılma.

Bunların dışında farklı nedenlerden dolayı da ağrı oluşabilmektedir. Mutlaka bir diş hekimine danışılması gerekmektedir.

ÇOCUĞUN DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?



Öncelikle çocukların fazla şekerli ve asitli gıdalardan uzak tutulması hem diş sağlığı hem de gelişimi için oldukça önemlidir. Çocuklarda diş ağrısı durumuna şeker ve asitli gıdalar dişlerde çürük oluşumuna sebep olmaktadır. Çocuklara doğru diş temizleme eğitimi verilmeli ayrıca diş fırçalama alışkanlığı edindirmelisiniz. Bu yöntemler basit fakat çocuğunuzun dişlerini koruyucu yöntemlerdir.



ANSIZIN DİŞİ AĞRIYAN ÇOCUĞUN DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? NELER YAPABİLİR?



Karanfil veya karanfil yağını çürük dişe uygulayabilirsiniz.

Sarımsak ağrıyan diş üzerine konulabilir.

Tuzlu su ya da sirkeli su ile gargara yapılabilir.

Soğuk kompres yapılarak uyuşması sağlanabilir.

Misvak ile temizlenebilir, antienflamatuar olduğu bilinen misvak ağrıyı hafifletmede iyi gelecektir.

Evde hafifletildikten sonra mutlaka bir pedodonti'ye (çocuk diş hekimi) başvurulmalıdır.