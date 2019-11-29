Çocukluk obezitesinde rakamlar katlanarak büyüyor

191 ülkenin değerlendirildiği 'Çocukluk Obezitesi Atlası'na göre; yaşları 5-19 arasında değişen obez çocukların sayısı 2020 yılında 158 milyona, 2025'te 206 milyona ve 2030'da 254 milyona ulaşacak!



Global ölçekteki ilk 'Çocukluk Obezitesi Atlası' geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tarafından desteklenen, Dünya Obezite Federasyonu tarafından hazırlanan atlas, obezitenin sadece yetişkinler değil, çocuklar için de büyük bir tehdit olduğunu ortaya koydu. 191 ülkeden, farklı yaş gruplarındaki çocukların durumunu değerlendiren çalışma, önümüzdeki ay gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda masaya yatırılacak.



Milliyet gazetesinden Tülin Açıkbaş’ın haberine göre rapor; bebek, okul çağı ve ergen olarak üç grupta incelenen çocukların durumunu gözler önüne sererken; Dünya Sağlık Örgütü'nün '9 Küresel Hedefi' içinde yer alan obeziteyi durdurun' önerisine karşı ülkelerin ortaya koydukları çalışmaları da incelendi.



Dünya Sağlık Örgütü, bundan beş yıl önce global düzeyde daha sağlıklı bir dünyada yaşamak için 2025 yılına kadar ulaşılması hedeflenen 9 küresel hedef belirledi. Bu hedefte obezite, kalp-damar hastalıkları, sigara bağımlılığı, fiziksel aktivite, tuz ve alkol kullanımı, kalp



krizi ve felç, kan basıncı ile ilaca erişim konularına dikkat çekildi. Yetkililere uyarı yazıları gönderen DSÖ, her ülkenin "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) Küresel Eylem Planı'nı hazırlamasını istedi.



Bu uyarıda obezite için şu tavsiyelerde bulunuldu: Diyabet ve obezitedeki artış durdurulmalı. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde kontrol edilemeyen obezite için daha önemli projelere yer verilmeli.

RAKAMLAR KATLANARAK BÜYÜYOR



Çocukluk Obezitesi Atlası, obezite hedefinin tutturulması için ülkelerin büyük çoğunluğunun şu ana kadar pek de bir şey yapmadığını gösterdi. Rapora göre, eğer hiçbir önlem alınmaz ve obezitenin önünü geçilmezse, rakamlar hızla yükselmeye devam edecek. 2030 yılında sayısı 150 milyona ulaşması beklenen obez bebek, okul çağı çocuğu ve ergenlerin sayısının 250 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. Şu anki tahminler doğrultusunda, 2020 yılında 5-19 yaşları arasında bulunan obez çocukların sayısı 158 milyona, 2025'te 206 milyona ve 2030'da 254 milyona ulaşacak.



TÜRKİYE’DE DURUM NE?



2030 yılında bir milyondan fazla okul çağı ve ergen obez cocuğa sahip olacak ülkelerin listesinde ilk 10 sırada Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri. Endonezya, Brezilya, Mısır, Meksika, Nijerya, Pakistan ve Güney Afrika yer alıyor. Türkiye, bu listede 13'üncü sırada bulunuyor. Ülkemizde 2030 yılında 5-19 yaşları arasındaki çocukların 3 milyon 389 bin 941'inin obez olması bekleniyor.

RAKAMLAR GELECEĞİMİZ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

Raporu değerlendiren Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, “Rakamlar bize gelecekte obez sayısının hem çocuklar hem de yetişkinler açısından artacağını gösteriyor. Beslenme ve davranış biçimlerimizi değiştirmediğimiz sürece giderek daha da obez bir toplum haline geleceğiz” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI NASIL KORUYABİLİRİZ?



Ersoy, “Çocuklarımızı iki şekilde koruyabiliriz. Birincisi, evde sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak ve dışarıda yemek yeme faaliyetlerini en aza indirmek. Ikincisi ise ders programlarına beden eğitimi gibi hareket etmeye yönelik aktiviteler eklemek” olduğunu söyledi.



OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE KÜRESEL BİR ÇÖZÜM GEREKİYOR MU?



“Küresel adımlar atmak için hükümetlerin devreye girmesi gerekiyor ancak genel anlamda ne yapılacağı ortada: Fast food tarzı gıda ve içecekleri mümkün olduğunca sınırlamak. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ile ortak politikalar yürütüp. insanları uyarmak”



ÜLKEMİZ ADINA NELER YAPABİLİRİZ?



“Belediyelerden başlamak kaydıyla, uyarılar yapılabilir. Obez hastaların sosyal programlar, sempozyumlar ve tedavisini, toplu olarak yönetmek için hafta sonu etkinlikleri düzenlenebilir. Sivil toplum kuruluşlarıyla programlar yaşadığımız çevrede daha fazla oluşturulabilir. Mesela sağlık kampları yürüme ve spor alanları yaratılabilir, kurulabilir ve bu hastalar doğru Sağlıklı beslenmeyle ilgili sürekli şekilde yönlendirilebilir.

VİDEO: OBEZİTE İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ NELERDİR?