“Corona virüs 15 dakikada tespit edilebilecek”

Çin’in Wuxi kentinde, uzmanların yeni tip corona virüsü 15 dakikada tespit edebilecek yeni bir test geliştirdiği belirtildi.

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Çinli uzmanların, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) dünya genelinde acil durum ilan ettiği yeni tip corona virüsü için yeni bir test geliştirdiği açıklandı. Çin Bilim ve Teknoloji Ofisinden yapılan açıklamaya göre, geliştirilen yeni test kişide virüsün olup olmadığını 8-ila 15 dakika arasında tespit edebiliyor.

Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü ve Wuxi merkezli bir yüksek teknoloji şirketi uzmanlarının ortak çalışması olan testin taşınabilir olmasının kullanımı kolaylaştırdığı ifade edildi.

Test kitinin seri üretime geçtiğini bildiren uzmanlar, testin günde 4 bin kişide uygulanabileceğine vurgu yaptı. Hükümet yetkililerinin de destek verdiği test, Çin'in Hubei bölgesinde uygulanmaya başlandı.

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