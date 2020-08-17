Corona virüs aşısı için daha fazla gönüllüye ihtiyaç var

Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 22 milyona ve ölü sayısı 775 bine yaklaşırken küresel aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Corona virüse karşı klinik aşamalara yükselen iki aşısı bulunan İngiltere’de daha fazla gönüllü için çağrı yapıldı.



İnigltere’de Oxford/AstraZeneca ve Imperial College London tarafından geliştirilen iki deneysel aşı bulunuyor. Bununla birlikte ülkede Ulusal Sağlık Enstitüleri de potansiyel aşıların testlerine katılmak için başvuru topluyor.

"KLİNİK DENEYLER NE KADAR KISA SÜREDE BİTERSE, AŞI O KADAR ÇABUK HAZIR OLUR"



Birleşik Krallık’ın Aşı Görev Gücü Sorumlusu Kate Bingham tarafından yapılan açıklamada, NHS’ye şu ana kadar 100 binden fazla gönüllünün başvurduğunu, ancak özellikle azınlık gruplarından olanlara ve 65 yaş üstü insanların başvurusuna daha çok ihtiyaç olduğunu kaydetti. Bingham, “Bu testler güvenli, lütfen başvuru yapın. Klinik deneyleri ne kadar çabuk bitirirsek, aşıya da o kadar kısa sürede ulaşırız” açıklamasını yaptı.



İngiltere’de yıl sonuna kadar yarım düzine aşının klinik aşamaya geçeceği ön görülüyor ve testler için yüzbinlerce gönüllüye ihtiyaç duyuluyor.



AŞIDA İLK ZAFER İLANI RUSYA’DAN GELMİŞTİ



Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkede geliştirilen aşıya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini duyurarak, kızına da aşı yapıldığını söylemişti. Bu kapsamda Sputnik-V' isimli aşının 2 hafta içinde hazır olması ve 12 ay içinde 500 bin doz üretilmesi hedefleniyor. Ancak, Rusya’nın aşı ilanı dünyada şüpheyle karşılandı. Batıdaki sağlık otoriteleri söz konusu aşının klinik deneylerinin tamamlanmadığını iddia ederek, güvenirliği konusunda şüpheler olduğunu belirtiyor.



DÜNYADA 26’SI KLİNİK AŞAMADA OLAN 147 AŞI GELİŞTİRİLİYOR



Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ)yaptığı son açıklamaya göre, dünyada 26’sı insan testleri aşamasında bulunan oluşturulan 147 aşı geliştiriliyor. Üçüncü aşamada ise şu anda AstraZenace/Oxford, Moderna, Sinovac, Sanofi ve Pfizer/BionTech bulunuyor.

"BEN OLSAM CORONA VİRÜS AŞISI YAPTIRMAZDIM"