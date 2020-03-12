Corona virüs belirtileri nelerdir?

Corona virüs belirtileri birkaç semptom ile gözlenebiliyor. Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan corona virüs, gösterdiği belirtiler ile hafta içerisinde anlaşılabiliyor.

Genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde kendini gösteren corona virüs semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı, nefes darlığı ve bazen de birkaç gün süren ateş sayılabilir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir.

CORONA VİRÜS 110 ÜLKEYE YAYILDI