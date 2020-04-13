“Corona virüs değil, çamaşır suyu tedbiri öldürdü” iddiası

İddiaya göre, corona virüs korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan Mukaddes Tunç, geçtiğimiz günlerde fenalaştı.



Olay yerine giden sağlık ekipleri, Mukaddes Tunç'un çamaşır suyundan zehirlendiğini belirledi. Evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan kadın, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Evli ve 3 çocuk annesi olan Tunç’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.