“Corona virüs değil, çamaşır suyu tedbiri öldürdü” iddiası

Bursa'da yaşayan ve corona virüs korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yaptığı belirtilen Mukaddes Tunç’un, çamaşır suyundan zehirlenerek yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

İHA 13.04.2020 - 11:50

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İddiaya göre, corona virüs korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan Mukaddes Tunç, geçtiğimiz günlerde fenalaştı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Mukaddes Tunç'un çamaşır suyundan zehirlendiğini belirledi. Evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan kadın, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Tunç’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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