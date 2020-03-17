Corona virüs hayvandan insana geçer mi?

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, corona virüsün hayvandan insana bulaşıp bulaşmadığına ilişkin, “Hastalığın yayılmasında köpeklerin bir rol oynadığına veya köpeklerin bu hastalığa yakalandıklarına dair hiçbir kanıt yoktur” açıklamasında bulundu.



Hong Kong'ta 26 şubat'ta bir köpekte virüse rastlandığını ancak virüsün insandan hayvana bulaştığını belirten Eroğlu, “Covıd-19 yayılmasının sebebi insandan insana bulaşmadır. Şimdiye kadar evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunmamıştır” dedi.



CORONA VİRÜS HASTASI VE ŞÜPHELİSİ HAYVANLARLA YAKIN TEMASTAN KAÇINMALI



Eroğlu, evcil hayvanı olanları virüs tehdidine karşı hijyen kurallarını uygulamaları için uyararak, “Hayvanlara dokunurken, bakımları yapılırken temel hijyen ve biyogüvenlik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Bu kurallar; hayvanlara yaklaşmadan önce veya sonra ve hayvanların yemlerine, eşyalarına dokunmadan önce ve sonra ellerin yıkanmasını ve çok yakın temastan kaçınmayı içerir” şeklinde konuştu.



Eroğlu'na göre corona virüs hastası olanlar veya tıbbi gözetimdekiler evcil hayvanlarından yakın temastan kaçınmalı.