Corona virüse karşı dexamethasone’un ardından ikinci ilaç umudu

Çin’de Wuhan Üniversitesi araştırmacıları, ağır yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarına statin ilacı vermenin ölüm riskini azalttığını ve ventilatöre duyulan ihtiyacı düşürdüğünü açıkladı.

Lipit düşürücü ilaçlar grubunda yer olan statinler yüksek kolesterol düzeylerinden dolayı kardiyovasküler hastalık riski taşıyan kişilerde kolesterolu düşürmek için kullanılıyor.



Bununla birlikte statinler oldukça ucuz ve dünyanın her yerinde bulunabiliyor.



Geçtiğimiz 6 ay içinde 500 bin kişinin hayatına mal olan pandemiyi durdurmak için dünyanın dört bir yanındaki doktorlar çaresiz bir durumda bulunuyor. Henüz etkisi kanıtlanan bir aşının olmaması da salgının gidişatıyla ilgili endişeleri artırıyor.



ÖLÜMLERİ YÜZDE 45 AZALTIYOR

Şu ana kadar yalnızca dexamethasone adlı steroid ilacının Covid-19'a karşı etkisi kanıtlandı. Oxford Üniversitesi araştırmacıları, söz konusu ilacın, hastalarda aşırı bağışıklık tepkisinin bir sonucu olan sitokin fırtınasını önlediğini ve hastalığın ilerlemesini engellediğini açıkladı. Wuhan Üniversitesi araştırmacıları statinlerin de Covid-19’a karşı dexamethasone gibi etkili sonuç verdiğine inandıklarını açıkladı.



Bilim insanları, statinlerin ventilatöre ve solunum cihazına bağlı Covid-19 hastalarında düşüş sağladığını ve ölümleri yüzde 45 oranında azalttığını belirtti.

AKCİĞER ENFEKSİYONUNU ÖNLÜYOR

Wuhan çalışmasında yaklaşık 14 bin Covid-19 hastası incelendi. Cell Metabolism adlı dergide yayımlanan araştırmada statin ilaçlarının akciğer enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olduğu ve hücrelerdeki bağışıklık tepkisini tetiklediği ortaya konuldu.



Araştırmayı yürüten Dr. Hongliang Li ve ekip arkadaşları statin verilmeyen Covid-19 hastalarının yüzde 9,4’ünün öldüğünü açıkladı. Buna karşılık, statin verilen hastalardaki ölüm oranının yüzde 5,5’e gerilediği ve bunun önceki istatistiklerden 5 kat daha düşük olduğu açıklandı.



Bununla birlikte, statinin hayatı tehdit eden sitokin fırtınasını önlediği ve Covid-19 hastalarının yoğun bakıma alınmasını engellediği de keşfedildi. Buna göre yüksek kan basıncı hastalarına verilen ilaç, virüsün tutunduğu ACE 2 enzimlerini düzenleyerek hastalığın seyrinin kötüleşmesine engel oluyor.

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