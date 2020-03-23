Corona virüsün bulaşma hızı hesaplandı

Londra Üniversitesi Koleji’nde (UCL) İnsan Sağlığı ve Performans Enstitüsü'nün direktörü Hudh Edward Mongomery corona virüs salgının bulaşıcılığını değerlendirdi.



Edward Mongomery, ‘’grip ile corona virüs salgınını kıyaslayarak, eğer grip olursanız, ortalama 1.3 kişiye bulaştırırsınız ve 10 döngüden sonra toplamda 14 kişiye grip bulaşmış olur. Covid-19 salgınında ise ortalama 3 kişiye bulaştırırsınız ve 10 döngü sonra yaklaşık 59 bin kişiye corona virüs bulaşmış olur’’ dedi.

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