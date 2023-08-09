Covid-19'da yeni varyant alarmı | DSÖ'den kritik uyarı

3 yılı aşkın süredir corona virüs ile mücadele eden dünya, şimdi de Omicron alt varyantı Eris için alarma geçmiş durumda. Son olarak İngiltere ve ABD'de görülen Eris'in (EG.5.1) İngiltere'de her 7 vakadan birini, ABD'de ise yüzde 17'sini oluşturduğu açıklandı.



Durumu yakından izlediklerini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaka ve ölümlerde ani bir artışa neden olabilecek daha tehlikeli bir Covid-19 varyantının ortaya çıkma riskinin de devam ettiği uyarısında bulundu.

"KÜRESEL TEHDİT OLARAK DEVAM EDİYOR"



Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, 3 ay önce Covid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini ancak küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini duyurduğunu hatırlattı.



O tarihten itibaren küresel olarak bildirilen Covid-19 vakaları ve ölümlerde yaşanan düşüşün sürdüğünü kaydeden Ghebreyesus, DSÖ'ye veri bildiren ülke sayısında da azalış olduğunu belirtti.



Ghebreyesus, "Bu durum, diğer ülkelerde ölümlerin veya hastaneye yatışların olmadığı anlamına gelmiyor, onları DSÖ'ye bildirmedikleri anlamına geliyor. Aşılama, enfeksiyon veya her ikisine karşı artan toplum bağışıklığı ve daha iyi klinik bakım ile erken teşhis sayesinde ciddi hastalık ve ölüm riski bir yıl öncesine göre çok daha düşük durumda. Bu ilerlemelere rağmen DSÖ, Covid-19'un küresel halk sağlığı üzerindeki riskini yüksek olarak değerlendirmeyi sürdürüyor." dedi.