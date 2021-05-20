Covid aşıları 9 yeni milyarder ortaya çıkardı

Dünyadaki aşılama kampanyaları derneklerinin oluşturduğu The People's Vaccine Alliance (Halk aşı ittifakı), yeni bir rapor yayınladı.

Yayınlanan rapora göre, Covid-19 aşılarından elde edilen karın en az dokuz kişinin milyarder olmasına yardımcı olduğu açıklandı.

AFP’nin haberinde kuruluş, ilaç şirketlerinin aşı teknolojisi üzerindeki "tekel kontrolüne" son verilmesi çağrısında bulundu.

SERVETLERİYLE FAKİR ÜLKELER 1,3 KEZ AŞILANIR

Yayınlanan raporda, “Covid-19 aşıları sonrası oluşan dokuz yeni milyarderin toplam 19,3 milyar dolarlık (15,8 milyar euro) net serveti var” denirken, “Bu servet, düşük gelirli ülkelerdeki tüm insanları 1,3 kez tam olarak aşılamaya yeter” ifadelerine yer verildi.

Corona virüs aşılarının mülkiyet haklarına ve patentine son verilmesi için kampanya yürüten örgütler ve aktivistlerden oluşan bir ağ olan The People's Vaccine Alliance (Halk aşı ittifakı), servet verilerinin Forbes zenginler listesine dayandığını söyledi.

AŞILAR ÜZERİNDEKİ TEKELDEN ELDE EDİLEN KAR

İttifakı oluşturan kurumlardan biri olan Oxfam’dan Anna Marriott, "Bu milyarderler, birçok ilaç şirketinin bu aşılar üzerindeki tekelden elde ettiği büyük karın görüntüsüdür" dedi.

Raporda, yeni zenginlere ek olarak, mevcut sekiz milyarderin aşı uygulaması sayesinde servetlerinin 32,2 milyar dolar eklediklerini belirtirken yeni aşı milyarderleri listesinin başında Moderna CEO’su Stephane Bancel ve BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in yer aldığının altını çizdi.

Diğer üç yeni milyonerin ise Çinli aşı şirketi CanSino Biologics'in kurucu ortakları olduğunun altı çizildi.

AFP, araştırmanın Covid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet korumalarını geçici olarak kaldırmak için artan çağrıların görüşüleceği G20 Küresel Sağlık Zirvesi öncesinde yapıldığının altını çizdi.