Covid vakalarında hızlı artış

Havalar ısındı, maskeler çıktı. Coronavirüs vakaları tekrar artışa geçti. Uzmanlar, aşı çağrısını yineledi.



"RİSK GRUPLARININ AŞILARINI GÜNCELLEMELERİ GEREKİYOR"



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19'un çok yaygın olduğunu belirterek aşılamanın önemine dikkati çekti. Sağlıklı ve genç bireylerde ısrarcı olmadıklarını kaydeden Prof. Dr. Özlü, risk gruplarının aşılarını güncellemeleri gerektiğini söyledi.



Virüsün çok bulaşıcı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özlü, "Gençseniz ve bağışıklık sisteminiz sağlamsa, yeterli doz aşı olduysanız; tekrar hatırlatıcı doz yaptırmaya bilirsiniz. 'Hatırlatıcı dozu yaptırın' diye ısrar etmiyorum illa. Fakat risk grubundaysanız ve son aşı dozundan itibaren en az 6 aylık bir süre geçmişse; hemen gidin ve aşınızı yaptırın. Bu aşılar yeterince koruyor mu? Elbette. Diğer varyantlara göre, yeni çıkan varyantlar aşığının etkisinden bir miktar kaçabiliyor. Ama aşının ölçemediğimiz etkisi var, T hücreleri üzerinden de etkisi var. Onun için aşı tümüyle etkisiz değil. Şu andaki mevcut aşılar, eğer hatırlatma dozu zamanı geldiyse; riskli gruplara yapılmalı" dedi.



Bayram sonrası vaka sayılarındaki artışlara işaret eden Prof. Dr. Özlü, "Tabii araya bayram girdi, biliyorsunuz bütün Türkiye'de ciddi bir trafik oldu. İnsanlar konu komşuya, eş, dost, hısım, akrabayla bir araya geldi ve bayramlaştı. Öpüştü, sarıldı, yediler, içtiler. Çok uygun bir bulaşma ortamı oluştu. Şimdi bayram sonrası aile boyu hastalıklar başladı. Bunun önümüzdeki haftalar içinde giderek artacağını düşünüyorum. Vaka sayılarının daha da artacağını düşünüyorum. Zaten güz mevsimiyle birlikte vaka sayılarında artış beklenen bir durum. Sadece Covid-19 için değil; grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları için de öyle. Hep biliyoruz ki; ekim ayında başlıyor ve marta kadar yüksek seyrediyor. Bu da öyle döngüsel bir hastalık halini aldı. Artık dikkatli olmamız lazım. Salgın bitmiş değil. Virüs aramızda dolaşıyor. Virüs bizi terk etmedi. Ama eski virüs değil. Hastalık yapma gücünü büyük oranda yitirmiş görünüyor" diye konuştu.



Zonguldak'ta da vakalar, geçtiğimiz aya göre 3 kat arttı.

ZONGULDAK'TA VAKALAR 3 KAT ARTTI



Türkiye genelinde Coronavirüse yakalananların sayısı son zamanlarda artmaya başladı. Zonguldak'ta da vakalar, geçtiğimiz aya göre 3 kat arttı.



Vali Mustafa Tutulmaz, Coronavirüs vakalarının haziran ayına göre kentte 3 kat arttığını belirterek, geçen hafta günlük vaka sayısının 600 ile 700 arasında seyrettiğini, ancak son 3 gündür koronavirüse yakalananların 200- 300 arasında olduğunu söyledi. Kentteki Coronavirüs vaka sayılarındaki artışın hastaneleri zorlamadığını belirten Vali Tutulmaz, "Dünyada bu artış eğilimi vardı. Türkiye'ye de geldi. Son 15 günde 3 katına çıkan artışlar oldu. Bizi sevindiren tarafı ölümler az. Son 15 günde 4 vefat var korona kaynaklı. Bunların da yaş ortalaması 90'ın üzerinde. Hastaneleri çok zora sokan bir durum yok. En küçük bir mağduriyet bile yaşanmaması açısından vatandaşlarımıza uyarımız, dikkatli olmaları kendilerini korumaları. Aşısı olmayanlar, zamanı gelenler aşılarını olsunlar" dedi.